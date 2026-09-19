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La rosa dell'Inter vale 829 milioni. Cresce la Roma: 600

La penna degli Altri
di MV
sabato, 19 settembre 2026 alle 7:55
Koné
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Roma-Inter è una sfida da 1,4 miliardi di euro, per l'esattezza 1.429 milioni. È la somma dei valori di mercato delle due rose messe a disposizione di Gasperini e Chivu, secondo le stime di Football Benchmark, che ha appena aggiornato i dati a settembre, dopo la chiusura della campagna trasferimenti estiva. Questi numeri, consultati in esclusiva dalla Gazzetta, ci dicono che il divario, in termini di asset sportivi, è più contenuto di quello tra le due aziende nel loro complesso. Se l'enterprise value dell'Inter è il triplo di quello della Roma, la rosa nerazzurra vale il 38% in più: 829 milioni contro 600. [...] Il team di Football Benchmark ha sviluppato un modello di regressione lineare per identificare le variabili più rilevanti che influenzano il valore di mercato di un giocatore. Tra i fattori determinanti: la scadenza del contratto, il ruolo, l'età, la nazionalità, le prestazioni sportive individuali e con la nazionale, le azioni disciplinari e il potenziale mediatico e commerciale. [...] Osservando il trend della Roma, si nota un'impennata nell'ultimo biennio. Il valore della rosa aveva già toccato i 467 milioni nel 2022, per poi contrarsi fino a 372 milioni nel 2024. Poi l'inversione di tendenza e un vero e proprio boom tra il 2025 (434 milioni) e il 2026 (600 milioni). Due i motivi: l'eccellente lavoro di Gasperini, capace di riportare i giallorossi in Champions e di valorizzare il capitale umano, e gli investimenti dei Friedkin sul mercato. Non a caso, tra i cinque giocatori di maggior valore figurano tre conferme (Koné 64 milioni, Malen 58 e Wesley 52) e due nuovi acquisti (Rodrigo Mora 51 e Castro 44). Spiccano poi i 40 milioni del 21enne Niccolò Pisilli, prodotto del vivaio. E non deve stupire la valutazione di soli 7 milioni per Paulo Dybala che, a 32 anni, era in scadenza di contratto e ha rinnovato per una sola stagione. Più lineare la crescita dell'Inter, che riflette una maggiore continuità nei risultati. Nel 2022 la rosa nerazzurra valeva 610 milioni. Due anni dopo aveva guadagnato circa 200 milioni e nell'ultimo anno, con Chivu, è passata da 698 a 829 milioni. [...]
(Gasport) 

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