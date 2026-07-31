La Roma si muove su Schade: scatto Read per la fascia destra

Avanti un altro. Passano i giorni e la lista degli esterni d'attacco seguiti dalla Roma si fa sempre più lunga.

In modo particolare a sinistra, dove Gasperini aspetta la pedina che chiede da un anno. Il nome nuovo è quello di Schade, tedesco classe 2003 del Brentford. Piede destro, veloce e duttile ha le caratteristiche che piacciono a Trigoria e D'Amico ha allacciato i primi contatti con i procuratori. La società inglese chiede 45 milioni, troppo secondo le valutazioni romaniste, ma è un profilo da seguire. Come altri d'altronde. Nusa, per esempio, rimane il preferito, ma il Lipsia non ha esigenze di cassa e non scende sotto i 60 milioni. La Roma non lo molla, mentre ha tentato l'approccio per Ezzalzouli. Il marocchino, che con il Betis Siviglia si è conquistato la qualificazione in Champions, non ha aperto all'ipotesi romanista, rimandando per il momento ogni discorso tra club. Eppure mercoledì D'Amico è volato in Spagna, a Madrid, per tentare di accendere il mercato. Sugli incontri del ds c'è riservatezza, ma nelle ultime ore sono tornati di moda due attaccanti del Real Madrid: Endrick e Mastantuono. Giovanissimi entrambi (2006 il brasiliano, 2007 l'argentino) che con Mourinho non avranno spazio e il Real vuole mandarli a giocare in prestito. Endrick, d'altronde, ha già vissuto gli ultimi mesi al Lione di Fonseca, prima di fare ritorno alla casa madre. A Gasperini piace parecchio, ma a Trigoria non hanno intenzione di prenderlo in prestito secco e vorrebbero inserire quantomeno un diritto di riscatto, anche a fronte di un controriscatto in favore del Real Madrid. Stesso concetto da applicare a Mastantuono. Piste da seguire, che potrebbero accendersi soprattutto in caso di partenza di Soulé. Presto per dire come finirà, ma di sicuro l'attacco della Roma non si è completato con l'arrivo di Castro. A proposito di Castro, ieri mattina è arrivato il tanto atteso annuncio, in contemporanea con quello di Dovbyk al Bologna. La punta argentina ha scelto la maglia numero 9. [...] Il prossimo ad essere presentato sarà Koulierakis, il centrale greco che la Roma sta per comprare a 15 milioni più bonus dal Wolfsburg. La trattativa è ai dettagli e il difensore attende l'ok per raggiungere la Capitale, svolgere le visite mediche e aggregarsi ai suoi nuovi compagni in Galles. Oggi, infatti, Gasperini e i suoi partiranno per Cardiff, dando il via al ritiro. Intanto a centrocampo la Roma tratta per Read, esterno destro del Feyenoord. Pronta l'offerta da 25 milioni, con l'olandese che ha già dato il suo ok. Per quel ruolo in corsa pure Fresneda e Juanlu Sanchez. Rimane in piedi pure la pista Cacciamani, anche se a Trigoria dovranno poi cercare un laterale mancino per completare il reparto. Con le uscite in vista di Angelino e Salah-Eddine, infatti, restano a disposizione solo Wesley e Rensch, altri due destri.

(corsera)