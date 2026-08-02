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La Roma sbanda a Cardiff, Gasp: «Facciamo presto. Così la rosa è incompleta»

La penna degli Altri
di FedericoL
domenica, 02 agosto 2026 alle 8:47
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«Rispetto alla rosa della scorsa stagione il mio obiettivo è mettere dentro quattro giocatori, non è una cosa difficile: due attaccanti, un esterno e un difensore. Poi ogni giocatore che parte ovviamente va rimpiazzato». Gian Piero Gasperini ha fatto i conti del mercato. Meglio quelli, rispetto al campo che certo ha raccontato di una Roma molto indietro dal punto di vista fisico e pure assai nervosa: sconfitta 4-1 dal Cardiff, una serie lunga di errori difensivi e pure un diverbio acceso e prolungato tra Dybala e Cristante nel secondo tempo, dopo il giallo rimediato da Soulé. La testa non è ancora settata nel modo giusto. Le richieste del tecnico, quelle sì che sono chiare e puntuali. (...) Ancora tre acquisti, oltre ovviamente al rinnovo di Pellegrini, che nel conto fa chiaramente parte della rosa di partenza. Gasperini ha fretta. E lo si è capito bene quando ha aggiunto: «Il mercato di quest’anno è stato particolare per via del Mondiale, è partito praticamente adesso. È chiaro che da qui in avanti mi aspetto qualcosa: sono andati via in parecchi, la squadra è da completare, lo vede chiunque e quindi dovrà arrivare qualche giocatore per renderla competitiva. E la squadra lo sarà, competitiva. Speriamo di completarci il più velocemente possibile, anche perché questa è già la terza settimana di lavoro che si è conclusa». E ancora: «Stiamo cercando di prendere giocatori di valore — ha aggiunto l’allenatore —, in difesa è arrivato questo ragazzo (Koulierakis, ndr) che ci completa perché il reparto era composto solo da cinque giocatori». Di valore lo è di sicuro Castro, elogiato da Gasp: «È un ottimo acquisto, un giocatore che ci migliora e che va a lottare a tutti i costi venire a giocare nella Roma». (...)
(corsera)

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