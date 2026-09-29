La Roma riparte. Da valutare Wesley, Malen e Cristante

Trigoria torna a popolarsi. Terminati i giorni di stop concessi da Gasperini oggi è in programma la ripresa degli allenamenti. Nessun ritorno dei giocatori impegnati con le nazionali, ma il tecnico inizierà a pensare al Como con i calciatori a disposizione. Il primo a tornare sarà Ndicka che domenica sarà già a Roma, (…).

Migliorano le condizioni di Wesley, Cristante e Malen che nei prossimi giorni torneranno ad allenarsi in gruppo e ci saranno per la trasferta dell'11 ottobre. Tutti e tre partiranno dal primo minuto. Non vede l'ora di ricominciare anche Dybala che nel fine settimana non ha mai smesso di allenarsi (…).

Oggi, inoltre, ci sarà la decisione finale sulla presenza di Paulo e Molina per l'ultima di Messi in Argentina. La società non ha cambiato idea (a differenza di Gasperini che aveva dato l'ok) e non ha intenzione di far viaggiare i due calciatori che tornerebbero nella Capitale solamente tre giorni prima della partita contro il Como. Salvo clamorosi colpi di scena rimarranno a Roma. Saranno invece al Monumental Balerdi, Castro e Soulé che saranno gli ultimi a tornare a disposizione, a sole 72 ore dalla delicata partita contro il Como di Fabregas.

(Il Messaggero)