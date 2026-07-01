La Roma para la Juve su Svilar. I big restano: ora solo colpi mirati

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Si sblocca la trattativa tra Roma e Cagliari per Alessandro Romano. Dopo una brusca frenata, quando l'affare sembrava ormai essere definito, a causa di alcuni cambiamenti nelle condizioni economiche,...
La Roma, dopo la scadenza del 30 giugno, ha mantenuto in rosa tutti i suoi big, tra cui Niccolò Pisilli. A Trigoria il giovane centrocampista è considerato un patrimonio del club, con Gian Piero Gaspe...
LR24.IT (A. CIARDI) - Primo luglio. È passata la mezzanotte da poche ore. Gli avventati e spregiudicati Friedkin non hanno rispettato le regole. All'alba, tramite PEC è arrivato il cartellino rosso ch...
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