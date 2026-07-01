La Roma para la Juve su Svilar. I big restano: ora solo colpi mirati

Si può raccontare un po' di tutto, in tempi di mercato le narrazioni sono sempre più di mille. Però dopo la folle giornata di ieri è giusto mettere in fila un po' di cose. La prima: l'offerta della Juventus per Mile Svilar c'è stata. L'Inter 4 giorni fa si era limitata a una richiesta di informazioni, dai bianconeri invece un tentativo vero e proprio strutturato con due possibili finali: una proposta solo economica di 40 milioni comprensivi di bonus. Oppure l'idea di uno scambio con Koopmeiners, in uscita da Torino. La seconda ipotesi è stata subito scartata dal club giallorosso. La prima è invece stata valutata dagli uomini dei conti di Trigoria e ovviamente dai Friedkin, che poi nel pomeriggio hanno comunicato il loro no. Una chiusura che ha reso felice Gian Piero Gasperini, non certo entusiasta rispetto all'ipotesi di cessione, visto che tra tutti i potenziali addii Svilar era considerato il giocatore meno sacrificabile di tutti. [...]

I Friedkin hanno deciso di tenere la barra dritta e di non svendere i gioielli, convinti di presentarsi alla Uefa in autunno con l'idea di andare incontro a una forte multa, ma non a sanzioni clamorose come l'esclusione dalle coppe. E qui si arriva al piano sportivo, che è di tutt'altra natura, estremamente positivo. Gasperini ha mantenuto — a patto che i rinnovi poi vengano concretizzati - un organico che è arrivato terzo e sul quale ora può pensare di aggiungere solo innesti mirati, in primis Greenwood e un esterno di fascia in stile Wesley. Certo, da ora in avanti non si possono escludere cessioni, ma a questo punto la scelta sarà anche tecnica e non solo economica. [...]

(Corsera)