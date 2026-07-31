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La Roma mette la freccia: Read

La penna degli Altri
di MatteoM
venerdì, 31 luglio 2026 alle 7:37
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La Roma sbarca in Galles. È tutto pronto per accogliere Gasperini e la squadra presso il Vale Resort di Hensol, a pochi chilometri da Cardiff.
Non si tratta di un semplice centro sportivo ma di una struttura extra lusso, una delle più moderne e esteticamente belle del Regno Unito riconosciuta a livello internazionale e utilizzata regolarmente dalle nazionali gallesi di calcio e rugby. Per intenderci: sette campi di allenamento conformi agli standard FIFA, un moderno campo in erba sintetica 3G utilizzabile in qualsiasi condizione meteorologica, un terreno ibrido di ultima generazione e una grande arena indoor. A completare la struttura, palestre di ultima generazione, Spa, piscine, sale riunioni e un hotel di 143 camere a cinque stelle dove alloggerà la squadra. E chissà se al gruppo, al quale oggi si aggregheranno anche El Aynaoui e Castro, aspettando Koulierakis, si aggiungerà a breve anche Read, terzino del Feyenoord. La Roma è entrata prepotentemente in corsa per l'esterno orange superando l'offerta del Nottingham di 21 milioni, proponendone quattro in più. Il calciatore ha dato il suo ok, la palla passa al club che a gennaio aveva rifiutato di cedere ai giallorossi Sauer. Finiscono inevitabilmente in stand-by le altre piste legate ai terzini destri. Ma non è l'unica novità. Perché D'Amico mercoledì è volato in Spagna, a Madrid, dove ha prima incontrato l'agente di Ezzalzouli e poi degli intermediari che lavorano con il Real. Andiamo con ordine: per l'esterno marocchino c'è stata una brusca frenata. La richiesta d'ingaggio per muoversi dal Betis è stata ritenuta fuori mercato e la pista si è inevitabilmente raffreddata. Diverso il discorso per Endrick e Mastantuono. Sono due calciatori sui quali D'Amico ha chiesto informazioni: l'impressione è che la Roma sarebbe pronta ad accelerare, qualora cedesse Soulé. Che non è fuori dal progetto tecnico ma resta sul mercato. Il ds ha fatto presente che non è interessato alla formula del prestito secco per i due sudamericani; diverso il discorso se si intavolasse una trattativa che comprendesse un diritto di riscatto e contro-riscatto, sulla falsariga di quanto accaduto con Paz. Va registrato però che la cessione di Garcia al Fulham potrebbe complicare l'uscita di Endrick. Ma non finisce qui: la Roma si sta muovendo anche in Italia. Dopo Castro, il nuovo obiettivo da qualche giorno è Cacciamani. La prima richiesta del Torino (12 milioni) non ha spaventato i Friedkin. E il primo "no" granata, nasconde in realtà la volontà di capire quanto i giallorossi siano disposti a venire incontro alla valutazione che il presidente Cairo fa del ragazzo. Non sembra quindi un caso che ieri il ds Petrachi si sia mosso con la Fiorentina chiedendo informazioni per Fortini, seguito in passato anche dalla Roma.
(Il Messaggero)

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