La Roma irritata: aveva prenotato il volo per l'Italia

Era tutto fatto, o almeno così riteneva la Roma, pensiero che evidentemente non collimava con quello di Celik. Sta di fatto che a Trigoria erano tutti sereni e aspettavano il difensore turco già nella giornata di domani. Tanto di avergli già comprato il biglietto aereo per Fiumicino (...)

Bisognerà capire come la prenderà Gasp che si era speso in prima persona con i Friedkin per la sua conferma. Di lui il tecnico ha sempre apprezzato la disponibilità ma soprattutto la duttilità visto che nella scorsa stagione lo ha utilizzato in più ruoli permettendogli di cambiare anche in corsa (...)

D'Amico aveva trovato un'intesa sulla base di 3-3,1 milioni di euro a cui aggiungere poi i bonus. Il ds giallorosso ha spedito i documenti firmati all'entourage del turco senza mai poi riceverli indietro con la controfirma del giocatore.

(Gasport)