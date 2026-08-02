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La Roma crolla a Cardiff, Gasperini preoccupato: "Subito gli acquisti"

La penna degli Altri
di FedericoL
domenica, 02 agosto 2026 alle 8:30
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Non usa la parola «ritardo», ma poco ci manca. Gasperini è preoccupato: «Bisogna completare questa squadra in fretta», confessa deluso al termine di un’amichevole - il Cardiff ha vinto 4-1 nel primo test del ritiro in Galles - che ha scoperto il vaso dei problemi giallorossi. Preme sull’acceleratore, il tecnico della Roma: «Dobbiamo comprare giocatori che rendano la squadra competitiva. Gli stessi discorsi della stessa estate. Con una differenza: in questa stagione c’è anche la Champions League». Che qualcosa non stesse andando per il verso giusto lo si poteva intuire anche se Gasperini non avesse parlato. Bastava leggere il suo linguaggio non verbale. Le braccia incrociate durante una partita horror valgono più delle parole che il tecnico spende per mandare segnali alla proprietà. L’allenatore s’aspettava qualcosa in più. E soprattutto non avrebbe voluto trovarsi davanti a tutto il nervosismo scoppiato dopo il poker gallese, con lo spintone di Dybala a Cristante durante le proteste con l’arbitro. (...) Non molto coinvolto Castro: il nuovo acquisto non lascia il segno come avrebbe voluto. Gasperini è preoccupato di ritrovarsi a inizio campionato senza i giocatori richiesti. Su tutti Nusa: l’ala del Lipsia è la sua nuova ossessione, come lo erano stati Sancho e Greenwood. Stavolta, però, spera che le trattative si concretizzi. Per la fascia destra l’obiettivo resta Read del Feyenoord. (...)
(La Repubblica)

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