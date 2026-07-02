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La proroga Uefa rinvia le cessioni

La penna degli Altri
di MV
giovedì, 02 luglio 2026 alle 7:16
tony d'amico
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Una mano dalla Uefa per la Roma e per tutti i club sotto lo stretto controllo del Financial Fair Play. L'organo calcistico ha deciso di concedere una proroga per effettuare le cessioni e registrare le plusvalenze, la nuova data di scadenza è quella del 31 luglio. Uno slittamento concesso a causa del Mondiale che inevitabilmente complica i piani delle squadre. La comunicazione a Trigoria è arrivata circa dieci giorni fa e non è un caso che la politica dei Friedkin sia cambiata. «Non si svende nessuno», questo sostanzialmente il messaggio lanciato dalla proprietà che ha detto 'no' alla Juventus per Svilar, a Como e Porto per Pisilli e al Chelsea per Wesley. [...] Che cosa cambia ora? L'estensione da parte della Uefa è una sorta di accordo privato che trasformerà l'anno fiscale da dodici a tredici mesi. Quindi la Roma ad ottobre presenterà sia il bilancio chiuso al 30 giugno più le plusvalenze registrate nel mese di luglio che potranno essere inserite sotto la voce delle perdite aggregate che saranno oggetto di scrupoloso controllo. I Friedkin, quindi, hanno deciso di non svendere i propri gioielli ma almeno una cessione di un big arriverà. Soulé rimane l'indiziato numero uno ma offerte a Trigoria non sono mai arrivate. Tra i possibili cedibili c'è Koné, ma ora la Roma potrà aspettare la fine del Mondiale che lo sta vedendo protagonista e aumentare la richiesta. Inoltre, la proroga concessa permetterà anche di avere i giocatori ad una cifra minore a bilancio. [...] La quota da raggiungere non è cambiata e rimane di 50 milioni, ma adesso per raggiungerla c'è un mese in più di tempo. Svilar, Wesley e Pisilli rimangono incedibili ma qualche movimento in uscita ci sarà. Più la Roma si avvicinerà al traguardo meno cara sarà la multa da pagare a giugno 2027 che potrebbe aggirarsi intorno ai 10-12 milioni. [...] A Trigoria è arrivato Ed Shipley (braccio destro di Dan) e nelle scorse ore sono andati in scena nuovi colloqui tra Gasperini, D'Amico (presente nel centro sportivo) e Ryan Friedkin. Sul tavolo il piano per gli acquisti e l'obiettivo principale rimane sempre Greenwood. Nella giornata di ieri, inoltre, è andata in scena anche una riunione della dirigenza del Marsiglia che ha necessità di vendere e attende offerte. L'accordo col giocatore è stato trovato: pronto un contratto di 4 anni a poco meno di 5 milioni di stagione. Nei prossimi giorni dalla Capitale partirà la prima offerta ufficiale da 40 milioni più bonus, i transalpini vogliono qualcosa in più ma la trattativa inizierà ad entrare nel vivo. [...]
(Il Messaggero)

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