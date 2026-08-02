Koulierakis è arrivato: oggi vola a Cardiff. D'Amico aspetta una risposta per Read

Quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per Givairo Read. La Roma si aspettava di non andare oltre il week end e attende la risposta del Feyenoord. L'offerta da 25 milioni tra parte fissa e bo-nus è stata presentata da qualche giorno ed è arrivato anche l'ok al trasferimento da parte del giocato-re che ha avuto un colloquio con Gasperini. Sullo sfondo rimane il Nottingham Forest che ha messo meno soldi sul piatto (21) ma una proposta economica più vantaggiosa per il terzino. (...) Nel frattempo, nella giornata di ieri è sbarcato a Ciampino il nuovo difensore centrale Koulierakis. Visite mediche, firma sul contratto fino al 2031 e da oggi potrà raggiungere il resto della squadra in Galles. (...) Gasperini attende ancora l'esterno sinistro. Nusa è l'obiettivo numero uno, ma la pista è complicata Fari puntati anche su Mastantuono e Endrick. Il secondo è il preferito, prima però serve l'addio di Soulé.

(Il Messaggero)