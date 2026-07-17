Juve preso Celik: colpo a sorpresa. Massara soffia il turco alla Roma

La Juve con un blitz a sorpresa si regala lo svincolato Celik che aveva un accordo verbale per il rinnovo. L'autografo invece ieri il difensore lo ha messo alla Continassa: contratto di tre anni stipendio vicino ai 4 milioni con bonus (...)

Operazione lampo e in gran segreto come le visite mediche del pomeriggio. La Juve ha organizzato i test fisici all'ultimo minuto e ha fatto entrare il giocatore al J Medicale non dall'ingresso principale ma dall'Allianz Stadium attraverso un accesso privato e blindatissimo.

Celik era in parola con Gasp e la Roma però alla fine i bianconeri hanno trovato gli argomenti giusti anche e soprattutto a livello economico per convincere il turco. I primi contatti l'ex giallorosso li aveva avuti con Comolli.

(Gasport)