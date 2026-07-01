Il vivaio ora è un caso. Il responsabile non c'è

Oggi è il primo luglio e al centro sportivo Fulvio Bernardini l'ufficio del responsabile del settore giovanile è vuoto. Nel frattempo, sono sull'uscio Bruno Conti e Alberto De Rossi, due figure storiche del club. "Marazico" ha già fatto le valigie dopo 53 anni di vittorie e talenti lanciati: il suo contratto scadeva ieri e ora intende prendersi un meritato riposo anche se nessuno, da quanto si racconta, sembra aver fatto chissà quali sforzi per provare a trattenerlo. La Roma assicura che la porta non è chiusa, Intanto però Bruno l'ha varcata.

Anche il papà di DDR, da oltre 30 anni un riferimento assoluto per la formazione dei giovani, vede terminare il proprio accordo nella giornata odiera: il suo incarico di coordinatore del settore è terminato. Alla Roma sono stati accostati tanti nomi: da Margiotta a Frara, passando per Angeloni e Fratini, senza dimenticare l'ex Tarantino che sembrava in chiusura prima dell'addio di Ranieri, suo principale sponsor. Il risultato? Al momento nessuno.

La data del 1° luglio non segna semplicemente - e simbolicamente - Finizio di una nuova stagione sportiva. Per il calcio giovanile è un confine piuttosto netto dal punto di vista contrattuale. Da quando è stato abolito il vincolo sportivo, infatti, ogni anno i giovani calciatori sono liberi di andare... soprattutto se non c'è un dirigente bravo a trattenerli. In questa fase di transizione, a quanto risulta, i contratti dei giovani alla Roma li sta facendo la segreteria sportiva. [...]

(Corsport)