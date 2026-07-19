I due senatori, Mancini e Cristante rinnovi confermati fino al 2029 e al 2028: ingaggi sui 3 milioni

Mancini e Cristante, senatori a vita. Dopo lo smacco subito per Celik, col turco passato alla Juventus, la Roma ha chiuso nel giro di poche ore due rinnovi contrattuali impostati già da tempo. leri, all'ora di pranzo, sono arrivati in fila i comunicati per Mancini e Cristante, che hanno prolungato il loro accordo con il club rispettivamente fino al 2029 e 2028. A Trigoria ormai da anni, entrambi hanno superato le 300 presenze in giallorosso, facendo parte di quello «zoccolo duro» che Gasperini ha voluto confermare. A chiudere gli accordi ci ha pensato il ds D'Amico, che si è interfacciato con Riso, agente di tutti e due i romanisti. Per Mancini lo stipendio sarà da 3,5 milioni netti all'anno, mentre Cristante incasserà 3 milioni a stagione. (s.v.)

(corsera)