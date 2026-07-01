I big restano a Trigoria ma la Roma ora rischia uno stop dalla Uefa

C'è chi dice no. E preferisce rischiare nuove sanzioni economiche (intorno ai 10 milioni di euro), avviando una trattativa diretta con l'Uefa. La Roma blinda Svilar e si espone ai contraccolpi del governo del calcio europeo, che sperava di veder chiusa la partita del fair play finanziario entro il 30 giugno. Così non è stato, complice l'ultimo rifiuto, arrivato ieri dopo una mattinata di riflessioni sul tentativo della Juventus per il portiere giallorosso. Una proposta last minute per Svilar, che il direttore generale bianconero Giovanni Carnevali ha intavolato con il ds Tony D'Amico. L'offerta da 40 milioni - la Roma ne chiedeva 50 - è stata presa in esame dai piani alti del club. I Friedkin hanno detto no, consapevoli delle promesse fatte a Gian Piero Gasperini, che non avrebbe digerito una cessione di questa portata: Svilar è considerato incedibile, al pari di Malen. [...]

Ma quindi cosa rischia la Roma? I Friedkin hanno avviato un dialogo con l'organo di controllo finanziario di Nyon per evitare lo spettro più terrificante: l'esclusione dalle competizioni europee per la stagione 2027/28. Al momento, la Roma è certa di potersela cavare in altro modo. Come? Nuove sanzioni economiche, proporzionate all'infrazione commessa. La Roma doveva incassare altri 50 milioni entro il 30 giugno, ma non va escluso che, nelle prossime settimane, possano concretizzarsi altre cessioni: Soulé resta infatti sul mercato. L'eventuale vendita dell'argentino (da Trigoria chiedono 30 milioni più bonus) potrebbe alleggerire la portata della nuova multa, che - in ogni caso - sarà pesante: andranno pagati tra i 10 e i 12 milioni per chiudere la questione finanziaria una volta per tutte. Se non bastasse, c'è il rischio della limitazione del numero di giocatori per le competizioni europee. Questioni che saranno discusse nel vertice autunnale con l'Uefa. [...]

(Repubblica)