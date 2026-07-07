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Greenwood, ora l'offerta

La penna degli Altri
di MV
martedì, 07 luglio 2026 alle 7:11
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Un patto silenzioso con Gian Piero Gasperini e un'attesa che logora ma che presto, molto presto, potrebbe finire. Mason Greenwood ha già scelto il suo destino: l'eco dell'Olimpico e le frasi stimolanti del tecnico di Grugliasco valgono al momento più dei milioni del Fenerbahce, delle lusinghe dell'Arabia Saudita e della corte dell'Atletico Madrid. [...] Ora, però, il tempo stringe, il raduno di Trigoria si avvicina e l'offerta della Roma, con il via libera dei Friedkin, deve spezzare le ultime catene che legano il giocatore all'Olympique Marsiglia. Sono necessari almeno 45 milioni bonus compresi, perché il club francese lo valuta 50 e solo ragionando attorno ad una proposta concreta si potrà trovare in queste ore il compromesso migliore per tutti. La società giallorossa sta lavorando agli ultimi dettagli e a strettissimo giro di posta presenterà il suo "progetto" studiato e cucito addosso per Mason. [...] L'allenatore gli ha già confermato che potrà giocare d'altra parte a destra nel 3-4-2-1 nella sua posizione congeniale, dietro al centravanti e sulla stessa linea dell'altro esterno-trequartista. [...] Quella di oggi, dunque, potrebbe rivelarsi una giornata chiave, in un senso o nell'altro, per l'operazione che riguarda l'inglese. Le difficoltà, com'è evidente, non mancano. Come d'altra parte anche per altre trattative avviate nei giorni scorsi per altri profili graditi a Gasperini. Emblematico il caso di Diego Moreira, l'obiettivo numero uno per la fascia sinistra. Il belga dello Strasburgo è visto dal tecnico e dal ds Tony D'Amico (entrambi lo volevano già ai tempi dell'Atalanta) come un elemento di sicuro affidamento, forza fisica e tecnica insieme: con lui da una parte - ideale per le sovrapposizioni con l'esterno alto - e il brasiliano Wesley dall'altra la Roma potrebbe dotarsi di una coppia di esterni di centrocampo top per il presente e il futuro. [...] Il club francese ha chiesto 40 milioni tre settimane fa, i giallorossi vorrebbero limare la cifra, forti anche della volontà del terzino di giocare la Champions. [...]
(Gasport)

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