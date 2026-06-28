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Greenwood, ci pensa Benatia

La penna degli Altri
di FedericoL
domenica, 28 giugno 2026 alle 9:35
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 La Roma non molla Mason Greenwood. Anzi, rilancia. A Trigoria l’attaccante inglese è stato individuato come il grande colpo per consegnare a Gasperini un reparto offensivo di livello internazionale. (...) Il primo traguardo, quello più complicato, è stato già raggiunto. Greenwood ha detto sì al progetto romanista. Gasperini lo ha conquistato con largo anticipo, convincendolo che Roma rappresenta il posto ideale per rilanciarsi definitivamente: un allenatore capace di valorizzare il talento, far crescere i giovani e portarli ai massimi livelli. Lo stesso D’Amico ha costruito un rapporto solido con il padre-agente del calciatore, fino ad arrivare a un’intesa totale sulle basi del contratto: 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, con uno stipendio destinato a crescere negli anni successivi. (...) L’OM ha necessità di vendere. Deve alleggerire il monte ingaggi, fare cassa e soprattutto presentare entro domani un piano di rientro dopo l’impennata delle perdite, salite dai 12,6 milioni del 2022 ai 105 milioni del 2026 secondo il rapporto del DNCG. Una situazione che la Roma segue con estrema attenzione, convinta che proprio questa necessità possa diventare la chiave per abbassare le pretese del Marsiglia e sbloccare definitivamente l’operazione. Sul fronte delle trattative c’è poi un volto ben conosciuto a Trigoria. A gestire le uscite del Marsiglia è infatti Mehdi Benatia: pur non facendo più parte dell’organigramma dirigenziale del club francese, l’ex difensore è stato incaricato come consulente di seguire le cessioni insieme al nuovo direttore sportivo Lorenzi.(...)
(corsport)

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