Greenwood aspetta Gasp

Mason Greenwood ha scelto. Tra offerte milionarie, promesse faraoniche e corteggiatori sparsi tra Europa e Arabia Saudita, l'attaccante inglese ha mandato un messaggio chiaro: vuole la Roma.

Un segnale forte, arrivato dopo settimane di contatti e dialoghi continui con Gasperini e Ryan Friedkin. Il progetto giallorosso ha convinto il giocatore e il padre-agente, che ora attendono la mossa decisiva di Trigoria. I prossimi giorni rischiano di essere decisivi. Il mercato corre veloce e il Marsiglia, che ha necessità di fare cassa entro il 30 giugno, continua a ricevere manifestazioni d'interesse. Il dub francese si trova infatti in una posizione delicata. Da una parte ha bisogno di liquidità, dall'altra non vuole svendere uno dei suoi asset più importanti. Ecco perché il dossier Greenwood è diventato una partita a scacchi dove ogni mossa può cambiare gli equilibri. A Marsiglia sono stati chiari: il giocatore non verrà regalato. Troppo elevato il valore economico e simbolico dell'operazione per accettare qualsiasi proposta pur di incassare. Nel frattempo il pressing delle concorrenti aumenta. Il Fenerbahçe è passato all'attacco con numeri impressionanti. Dodici milioni di euro a stagione, una pioggia di bonus legati a gol, assist, qualificazione alla Champions e trofei. Un'offerta che ha già convinto il calciatore sul piano personale. Manca però il via libera del Marsiglia, che ha rispedito al mittente la proposta da 35 milioni per il cartellino, giudicata insufficiente. Poi c'è l'Al-Hilal, pronto a mettere sul tavolo cifre quasi fuori mercato sia per il club francese sia per il giocatore. Eppure nemmeno un richiamo dell'oro saudita sembra aver scalfito le convinzioni dell'inglese. A 24 anni Greenwood vuole ancora misurarsi ai massimi livelli del calcio europeo. Cerca visibilità, continuità e una vetrina capace di rilanciarlo definitivamente. Il fascino del progetto giallorosso nasce dalla centralità che Greenwood avrebbe nel sistema di Gasperini. Un ruolo da protagonista assoluto in una squadra costruita per competere in Serie A e rilanciare le proprie ambizioni internazionali. Un contesto che potrebbe persino riaprire, in prospettiva, il capitolo legato alla nazionale. Ecco perché il tempo è diventato il vero avversario della Roma. A Trigoria sono pronti a costruire un'offerta da 45-50 milioni di euro, magari attraverso una formula di pagamento dilazionata che possa avvicinarsi alle richieste del Marsiglia. Greenwood è disposto ad aspettare ancora. Non all'infinito, però. Il giocatore vuole iniziare il ritiro estivo con la squadra nella quale giocherà la prossima stagione. Tradotto: entro i primi dieci giorni di luglio questa storia dovrà trovare una conclusione. Greenwood ha fatto la sua scelta. Il Marsiglia aspetta l'offerta giusta. Le rivali osservano e rilanciano. E mentre il conto alla rovescia scorre veloce, a Trigoria sanno che una delle operazioni più importanti dell'estate si gioca proprio adesso.

(corsport)