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Greenwood a luglio: pronta la maxi-offerta

La penna degli Altri
di AlessandroLM
lunedì, 29 giugno 2026 alle 8:03
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"Lavoriamo sotto traccia", queste erano state le parole di Gasperini quasi un mese fa, pochi giorni prima di parlare sia con Greenwood che con il padre agente. (...) Prima è stato trovato l'accordo con il giocatore per il quale è pronto un contratto a poco meno di 5 milioni a stagione. Ora la palla passa direttamente alla proprietà e i Friedkin parleranno con McCourt, proprietario del Marsiglia anche lui americano. La prima offerta da 40 milioni più bonus (i francesi per ora ne chiedono 50 più bonus) è pronta ma verrà inviata solamente dopo l'ormai famoso 30 giugno per dare un segnale alla Uefa e dimostrare che in questo mese la Roma ha lavorato quasi ed esclusivamente per risolvere il nodo legato alle plusvalenze. Entro il 13 luglio Gasperini vorrebbe abbracciare Greenwood e anche l'inglese ha voglia di cambiare aria e soprattutto di giocare la Champions. Ha messo in stand by il Fenerbahce e aspetta i giallorossi, a patto che la trattativa non diventi nauseante come quella per Sancho. (...) Summerville è sfumato mentre rimangono in lista Tel e Sauer. Fari puntati anche sulla destra per l'esterno di centrocampo. La pista Dodô non si scalda, piace Molina ma Gasperini in quel ruolo vorrebbe un profilo più giovane (l'argentino ha 28 anni). In difesa è caccia a un vice Hermoso mentre Ostigard arriverebbe solamente in caso di cessione di Ndicka che al momento è intoccabile. Nessun passo in avanti per Freuler che non è una priorità. Oggi inizia ufficialmente il mercato, via alle danze.
(Il Messaggero)

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