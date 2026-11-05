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Gollini e Rensch da valutare, Koné vede il rientro

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
kone real
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IL TEMPO (GABRIELE TURCHETTI)-Un problema alla schiena ha impedito al numero novantacinque della Roma di scendere in campo all'Old Trafford.Qualora il dolore dovesse persistere, Gasperini sarebbe obbligato a schierare Vasquez anche sabato.
Dopo la sosta, nel match con il Parma, tornerà tra i pali Svilar, fermato nell'ultimo mese dalla frattura al piede destro.
La Roma è rientrata ieri pomeriggio nella Capitale e svolgerà oggi il primo allenamento in vista del Sassuolo. Possibili primi approcci in gruppo per Koné, che vede vicino il ritorno tra i convocati. È più in bilico, invece, il rientro di Dybala,che comunque sta lavorando sul campo.
Giornata di esami per Rensch, costretto a lasciare il campo dopo venti minuti con il Manchester United per un risentimento all'adduttore destro.
La sensazione è che l'esterno olandese possa saltare l'ultima gara prima delle due settimane di sosta.
golliniKonéRensch

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