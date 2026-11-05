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Udinese-Roma: arriva la tunnel-cam (VIDEO)

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di R.P.
Malen Mora
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Un appuntamento fisso, ormai, per i canali social della Roma. Anche dopo il match vinto a Udine, sabato scorso, il club giallorosso ha pubblicato la tunnel-cam per rivivere i momenti più importanti, dietro le quinte, dell'affermazione in trasferta contro i bianconeri.
RomaASROMAUdinese-Roma

APPENA ARRIVATO

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