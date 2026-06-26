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Gioco d'incastri

La penna degli Altri
di MatteoM
venerdì, 26 giugno 2026 alle 7:52
bologna roma gasperini
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IL TEMPO (L.PES) - È un gioco di incastri quello che attende i prossimi giorni della Roma, soprattutto nel reparto offensivo. Gli sforzi della dirigenza in questi giorni sono tutti focalizzati sulle cessioni, per cercare di realizzare più plusvalenze possibili e chiudere al meglio il capitolo settlement agreement con la UEFA.
Per questo l'effetto domino potrebbe partire dall'addio di Soulé, ad oggi partenza leggermente più probabile di quella di Koné. L'argentino, però, così come il francese, non ha ancora offerte ufficiali che D'Amico possa valutare. Interessamenti da Germania (Dortmund, Lipsia e Stoccarda) e Arabia Saudita (Al-Hilal e Al-Alhi) ma nulla di più che manifestazioni di gradimento e sondaggi, almeno per ora. Servono proposte concrete che verosimilmente in entrambi i casi potrebbero arrivare nelle ultime ore, come suggerisce la legge del mercato. Un passo abbastanza concreto per Koné lo aveva mosso l'Atletico Madrid, ma il centrocampista preferisce la Premier con Arsenal e Chelsea su tutti che possono farsi avanti. Operazioni in uscita che il club può chiudere anche qualche giorno dopo la scadenza del bilancio, ma le trattative, intanto, vanno avviate. A proposito di plusvalenze è sempre più vicino l'approdo al Cagliari di Romano. I sardi sono avanti rispetto al Palermo e si lavora per chiudere l'affare in tempi rapidi sulla base di 6-7 milioni. Sulla lista dei partenti restano anche altri calciatori come Cherubini, Mannini e Dovbyk, che rientra pienamente nel gioco di incastri dell'attacco che Gasperini ha in testa. I piani giallorossi, infatti, sono ben chiari anche dopo la fine del mese. Greenwood resta obiettivo primario con un'offensiva che partirà nei primi giorni di luglio e che porterà la Roma a formulare un'offerta con l'obiettivo di abbassare di qualche milione le altre pretese del Marsiglia che nonostante le difficoltà economiche non vuole svendere l'attaccante inglese. La trattativa potrebbe chiudersi, nelle speranze dei giallorossi, attorno ai 45 milioni più bonus. L'arrivo dell'esterno britannico va di pari passo con il rinnovo di Dybala che si concretizzerà nei prossimi giorni dopo lunghe trattative. Ma non finisce qui: il tecnico infatti è stato chiaro da subito anche col nuovo ds D'Amico, che nel frattempo oltre alle uscite lavora anche per i colpi Champions da portare a casa, serve anche un altro esterno. Alle spalle di Malen, oltre alla Joya e a Pellegrini che prolungherà il contratto, servono due titolari. Per questo se tutto andrà bene per Greenwood i colpi in quella zona di campo non sono finiti. Così come quelli, più in generale, del parco attaccanti, visto che la speranza è quella di sostituire Dovbyk con un'altra punta di riserva. E Vaz? Giudizio sospeso. Probabilmente se si presentasse una squadra che gli garantisse una stagione da protagonista la Roma potrebbe pensare al prestito ma non è da escludere che il giovane talento francese possa crescere a Trigoria alle spalle di altri due centravanti. Tanti tasselli da incastrare ma ancora pochi movimenti. Serve un'accelerata.

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