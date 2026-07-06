"Gasp, pronto a correre per te"

Gasp fa cose. Anche telefonate, e non è nemmeno la prima volta. "Pronto Greenwood, parla Gian Piero: preparati a faticare". Una minaccia, una prospettiva, comunque parole di stima. Mason sorride, è già conquistato da Gasp. E forse ci siamo: oggi parte la settimana che dovrebbe portare la Roma almeno ad effettuare un'offerta ufficiale per l'esterno inglese del Marsiglia. [...] In una delle chiamate - nelle quali era presente anche il padre agente - la domanda dell'allenatore è stata: «Sei pronto a correre?». Lo ha messo subito in guardia, anche perché gli ha spiegato che vorrebbe usarlo come esterno nel 'suo' 3-4-2-1, difficilmente si troverà a fare il trequartista puro in un 3-4-1-2, magari in caso di emergenza. Dall'altra parte ha trovato un calciatore motivato: «Sì sono pronto, vengo anche a fare tanti gol». Una risposta data tra l'altro in italiano, già un bel segnale per il futuro. [...] Dalle parole ora c'è bisogno di passare ai fatti. Anche perché Gasperini non può di certo mettere sul piatto i 50 milioni di euro che il Marsiglia chiede. L'offerta che ha in mente la Roma è leggermente più bassa (40 più bonus) e non appena arriverà il via libera dei Friedkin verrà inviata. [...] In sostanza il Marsiglia è già pronto a perderlo, ma alle loro condizioni. Se fino a qualche settimana fa la Roma stava facendo una corsa praticamente da sola per Greenwood adesso deve necessariamente guardarsi alle spalle. L'Atletico Madrid rimane alla finestra, ma nonostante qualche voce uscita appositamente dal club francese per mettere pressing ai giallorossi, non è stata inviata nessuna maxi offerta, ma solamente una proposta da 30 milioni. Troppo poco. [...] Sullo sfondo c'è anche il Fenerbahce che ha messo sul piatto un ingaggio da 7 milioni a stagione, ma non ha ancora soddisfatto le richieste economiche del Marsiglia. [...]

(Il Messaggero)