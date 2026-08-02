Gasp lancia l'allarme, la Roma crolla con il Cardiff: «Servono subito dei rinforzi»

In ritardo, un po' su tutto, Perché se il mercato finora ha portato soltanto Castro e Koulierakis (seppur di valore, di fatto però due alternative), anche in campo la Roma non è che giri poi benissimo. Basta vedere la figuraccia rimediata ieri a Cardiff, in Galles, dove i giallorossi sono usciti sconfitti per 4-1 al cospetto di una squadra appena salita in Championship, la Serie B inglese. (...) Ieri, insomma, la Roma ha incassato la sua prima sconfitta stagionale. E quando tutto va male, non c'è niente da fare. Basti pensare all'infortunio al giovane Bah, uscito dopo 28 minuti di gioco per una distorsione al ginocchio destro (ma si teme per i legamenti). Sta di fatto che il Cardiff è sembrato avere un altro motore (anche perché i gallesi tra una settimana saranno già in campo per la sfida di Coppa di Lega contro lo Swindon Town), con la Roma ferma sulle gambe e ancora imballata. Ed allora la scena se l'è presa soprattutto il tre-quartista Ashford, autore di due reti (la prima con una carambola fortunata, il 3-0 con un pallonetto a superate Svilar), ma anche la punta Salech, autore del 2-0 (su errore di Svilar). Per la Roma il rigore sbagliato di Dybala sul 2-0, con la Joya che però si è poi riscattata nella ripresa, prima del 4-1 di Tanner (su or-rore di Rensch) e del litigio in campo tra Cristante e Soulé, con lo stesso Dybala che ci è finito dentro. (...) Gasp è partito con le due punte (Castro e Dybala) e Soulé alle loro spalle a giostrare da trequartista, un po' centrale e un po' esterno a sinistra. Matias ci ha messo un po' a trovare la posizione, ma nella ripresa è cresciuto, regalando anche un paio di palle giuste a Dybala (tra cui l'assist del gol). Parla Gasp A fine partita, poi ha parlato anche Gasperini: «Il mercato finora è stato particolare per via del Mondiale: ma da qui in avanti mi aspetto qualcosa. Sono andati via molti giocatori, è una squadra da completa-re, lo vede chiunque. Ma saremo competitivi, speriamo di com-pletarci il più velocemente possibile». (...) Infine il mercato: «Rispetto all'anno scorso ho chiesto un difensore, un attaccante e due esterni. Non mi sembra un obiettivo così difficile o insormontabile. Con Koulierakis abbiamo la difesa al completo: con le coppe serve avere due giocatori per ruolo. Chi non lo fa paga pesantemente».

(gasport)