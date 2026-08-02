News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Gasp lancia l'allarme, la Roma crolla con il Cardiff: «Servono subito dei rinforzi»

La penna degli Altri
di FedericoL
domenica, 02 agosto 2026 alle 8:05
WhatsApp Image 2026-08-01 at 16.01.25
Aggiungi come fonte preferita su Google
In ritardo, un po' su tutto, Perché se il mercato finora ha portato soltanto Castro e Koulierakis (seppur di valore, di fatto però due alternative), anche in campo la Roma non è che giri poi benissimo. Basta vedere la figuraccia rimediata ieri a Cardiff, in Galles, dove i giallorossi sono usciti sconfitti per 4-1 al cospetto di una squadra appena salita in Championship, la Serie B inglese.  (...) Ieri, insomma, la Roma ha incassato la sua prima sconfitta stagionale. E quando tutto va male, non c'è niente da fare. Basti pensare all'infortunio al giovane Bah, uscito dopo 28 minuti di gioco per una distorsione al ginocchio destro (ma si teme per i legamenti). Sta di fatto che il Cardiff è sembrato avere un altro motore (anche perché i gallesi tra una settimana saranno già in campo per la sfida di Coppa di Lega contro lo Swindon Town), con la Roma ferma sulle gambe e ancora imballata. Ed allora la scena se l'è presa soprattutto il tre-quartista Ashford, autore di due reti (la prima con una carambola fortunata, il 3-0 con un pallonetto a superate Svilar), ma anche la punta Salech, autore del 2-0 (su errore di Svilar). Per la Roma il rigore sbagliato di Dybala sul 2-0, con la Joya che però si è poi riscattata nella ripresa, prima del 4-1 di Tanner (su or-rore di Rensch) e del litigio in campo tra Cristante e Soulé, con lo stesso Dybala che ci è finito dentro. (...) Gasp è partito con le due punte (Castro e Dybala) e Soulé alle loro spalle a giostrare da trequartista, un po' centrale e un po' esterno a sinistra. Matias ci ha messo un po' a trovare la posizione, ma nella ripresa è cresciuto, regalando anche un paio di palle giuste a Dybala (tra cui l'assist del gol). Parla Gasp A fine partita, poi ha parlato anche Gasperini: «Il mercato finora è stato particolare per via del Mondiale: ma da qui in avanti mi aspetto qualcosa. Sono andati via molti giocatori, è una squadra da completa-re, lo vede chiunque. Ma saremo competitivi, speriamo di com-pletarci il più velocemente possibile». (...) Infine il mercato: «Rispetto all'anno scorso ho chiesto un difensore, un attaccante e due esterni. Non mi sembra un obiettivo così difficile o insormontabile. Con Koulierakis abbiamo la difesa al completo: con le coppe serve avere due giocatori per ruolo. Chi non lo fa paga pesantemente».
(gasport)

APPENA ARRIVATO

stadio-pietralata-dallalto

Stadi, parte la corsa e Roma è protagonista

ago 02, 9:15

 La svolta è arrivata: l’Italia avrà i nuovi stadi. La miccia per far partire l’iter è stata l’Europeo del 2032, che si giocherà in Italia e Turchia, e che ha portato 13 città a presentarsi alla candi...

th (2)

Read diventa un'asta: guerra di nervi con il Feyenoord

ago 02, 8:59

Il mercato della Roma si infiamma e si trasforma in una partita di nervi. Un altro braccio di ferro, un’altra trattativa da giocare fino all’ultimo rilancio. Stavolta il duello è con il Feyenoord per...

read

D'Amico sprint, Read in cima alla lista

ago 02, 8:54

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - I giallorossi in questi giorni si dividono tra Galles e Roma. Mentre la squadra di Gasperini è impegnata nei vari impegni della seconda parte di stagione - ieri amichevol...

koulierakis lr24

Il Wolfsburg saluta Koulierakis: "Trattatelo bene, vi darà tutto" (VIDEO)

ago 02, 8:50

Da ieri sera Konstantinos Koulierakis è ufficialmente un giocatore della Roma ed è pronto a partire per il ritiro del Galles. Anche il Wolfsburg, sui social ha salutato il difensore greco con un video...

NOTIZIE POPOLARI
image0 (30)

VIDEO - GASPERINI: "Ho chiesto quattro giocatori, non mi sembrava una cosa difficile. La rosa va completata per renderla competitiva"

ago 01, 18:17
WhatsApp Image 2026-08-01 at 16.01.13

Amichevole, CARDIFF-ROMA 4-1: giallorossi travolti e mai realmente in partita. Nella ripresa non basta il gol di Dybala (FOTO E VIDEO)

ago 01, 14:02
WhatsApp Image 2026-08-01 at 16.31.29

FOTO - Cardiff-Roma, trauma distorsivo al ginocchio destro per Bah. Giocatore fuori in barella

ago 01, 16:28
Cardiff-Roma

FOTO - Cardiff-Roma: nervi tesi tra i giallorossi dopo il poker dei gallesi per un fallo non fischiato su Castro. Dybala spintona Cristante per protestare con l'arbitro

ago 01, 17:31
godts-thumb-header-1920

Calciomercato Roma, contatti per Godts: l'Ajax chiede 50 milioni di sterline. Ma il PSG è avanti

ago 01, 12:20
news della giornata gasperini pellegrini 1250x833 1

Rinnovo Pellegrini: colloquio Gasp-Ryan Friedkin, il tecnico si augura di avere presto il 7 a disposizione

ago 01, 10:07
VAI AL CANALE
Foto
Cardiff-Roma 01.08.2026

Cardiff-Roma 01.08.2026

La Roma è in Galles: le immagini dell'arrivo

La Roma è in Galles: le immagini dell'arrivo

Loading