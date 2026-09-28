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Gasp ha un’opzione in più. Pellegrini è pronto a sfidare Mora e Soulé

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
lunedì, 28 settembre 2026 alle 7:40
Pellegrini
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Una poltrona per tre. Senza l’ala sinistra di ruolo, anche quest’anno il tecnico Gian Piero Gasperini si sta ingegnando per colmare il vuoto del mercato. La sosta delle nazionali porta consiglio e novità. Alle due opzioni (Mora e Soulé) già testate sul campo se n’è aggiunta un’altra: Lorenzo Pellegrini.
Il centrocampista, fresco del rinnovo contrattuale, non gioca dallo scorso 10 aprile, ma ora è pronto a riprendersi la scena. L’infortunio è un ricordo: «La vera felicità è essere in pace con chi sei», ha scritto sotto il suo ultimo post su Instagram. Ci sono le foto di Trigoria e quelle con la sua famiglia (insieme hanno trascorso il fine settimana al mare). […]
Nell’ultima settimana di lavoro, Pellegrini ha ritrovato la forma migliore e punta a una maglia da titolare nella prima sfida dopo la pausa, l’11 ottobre in casa del Como. L’inizio di una vera e propria maratona, con tre gare casalinghe – Real Madrid (14 ottobre), Genoa (17) e Slovan Bratislava (20) – seguite dalla trasferta di Napoli del 24. Un mese sprint, che Gasperini vuole giocarsi con tutte le carte a disposizione. […]
Per questo, dopo il weekend di riposo – gli allenamenti riprendono domani – il tecnico intensificherà le sedute con i pochi rimasti e testerà Pellegrini come ala sinistra. Un’opzione gradita a Lorenzo, pronto a entrare nelle rotazioni di un ruolo senza padrone. Finora il più impiegato è stato Soulé (353 minuti), mentre Mora (187’) è partito titolare soltanto in due occasioni. Gasperini sta ancora cercando la posizione migliore per il portoghese, che – con la nazionale under 21 – ha brillato da trequartista.
(repubblica)

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