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Gasp chiama i Friedkin: «Roma ora accelera». Missione doppio colpo Garnacho e Moreira

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 14 luglio 2026 alle 7:28
gasperini pre parma
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A vederla bene, più che la nuova Roma sembra quella vecchia. Perché ieri i giallorossi si sono radunati a Trigoria per il via del Gasperini 2.0, ma il tecnico non ha trovato nessun giocatore diverso da quelli che aveva già. Se non quelli di ritorno dai vari prestiti (Kumbulla, Cherubini, Pagano, Reale e Mannini), tutta gente da piazzare altrove. Ed allora, nonostante una calma apparente, Gasp in cuor suo inizia a vivere anche un pizzico di ansia. Del resto fa parte del suo modo di essere, sempre a mille all'ora verso l'obiettivo finale. Che, come detto da lui stesso alla fine della scorsa stagione e ribadito ieri a «Radio Anch'io lo sport» è quello di migliorarsi, alzare l'asticella. [...]
Ecco anche perché Gasperini aspetta con trepidazione i rinforzi. Almeno tre: due trequartisti (uno a sinistra e uno a destra) e un esterno a tutta fascia. Ed ecco anche perché attende lo sbarco dei Friedkin, con Ryan che dovrebbe essere a Trigoria tra oggi e domani. «I Friedkin saranno qui nelle prossime ore, la loro presenza sarà fondamentale perché il mercato è fatto di decisioni e di risposte immediate - continua Gasp -. Ora c'è da accelerare: ci auguriamo di fare un buon mercato e di dare risposte all'entusiasmo di una città che ha già fatto tantissimi abbonamenti».
Esattamente a ieri 23mila, ma con un trend che va di corsa verso i 40mila. Se poi la Roma dovesse riuscire a chiudere anche qualche acquisto, l'entusiasmo sarebbe ancora più grande. Il mirino di Tony D'Amico resta fisso su due nomi: Diego Moreira e Alejandro Garnacho. Quest'ultimo, tra l'altro, ieri ha ricevuto il "benservito" da Xabi Alonso, nuovo tecnico del Chelsea. [...]
D'Amico sull'argentino ci sta, anche se sul suo taccuino c'è un mister X che è la vera prima scelta. Nel frattempo, però, il ds lavora anche su di lui, seppur consapevole che il Chelsea voglia aspettare per capire chi si presenterà. Insomma, per l'argentino non sembra un'operazione immediata, anche se la Roma potrebbe decidere di convincere gli inglesi a cederlo in prestito con diritto di riscatto (5 milioni più 35, con il diritto che diventerebbe obbligo a determinate condizio-ni) in caso di acquisto contemporaneo di Diego Moreira, magari a cifre anche vicine ai 40 milioni (D'Amico vuole spingersi fino a 30-32, più bonus e percentuale sulla futura rivendita) che chiede lo Strasburgo. Club "controllato" proprio dal Chelsea, il che faciliterebbe la maxi-operazione. Infine Nicolò Tresoldi, la punta per la quale il Bruges continua a chiedere 30 milioni, per quello che dovrebbe essere il vice-Malen. [...]
Ma quello che ha preoccupato tanti tifosi giallorossi ieri sono state soprattutto le parole di Gasperini su Koné. «Manu sta facendo un grande Mondiale, in un anno si è preso la maglia da titolare della Francia, ha un grande potenziale. Se resterà con noi? Penso che queste condizioni del fair play finanziario variano di squadra in squadra, non sono precise». [...]
Gli agenti del francese sono da giorni in Inghilterra per cercare acquirenti. Il prezzo della Roma nel frattempo però è salito: adesso servono circa 60 milioni per portarselo via, quelli che risolverebbero un po' tutto a livello di fair-play...
(gasport)

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