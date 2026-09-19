News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Gasp cerca la 300a. «Ma l'Inter è più forte. Serve grande lucidità»

La penna degli Altri
di MV
sabato, 19 settembre 2026 alle 8:06
Gasperini
Aggiungi come fonte preferita su Google
Partire da dietro, ma con un chiodo fisso in testa: sorpasso. Quanti significati può avere la partita di stasera, quanto può spostare un risultato o un altro? In caso di successo della Roma, aumenterebbero il morale, l'autostima, la voglia di poterci credere davvero, visto che al momento si pensa alla scudetto ma nemmeno troppo. «L'Inter è più forte, lo ha dimostrato in questi anni. Più forte non solo della Roma, ma di tutte», le parole di Gasperini testimoniano proprio questo. Ovvero: l'Inter è una montagna da scalare, ma la Roma si sta avvicinando. Stasera è un esame, il primo vero, subito tosto. [...] E nonostante Gasperini non abbia mai vinto contro l'Inter nelle ultime otto stagioni (solo cinque vittorie e nove pareggi su trentasei incontri); nonostante la Roma non batta i nerazzurri all'Olimpico da un decennio, da quando c'era Spalletti, anno 2016, 2-1 con gol di Dzeko, Banega e autorete di Icardi. Eppure, c'è quel filo di ottimismo che trascina l'ambiente (Olimpico sold out), che forse ci crede più di tutti. L'entusiasmo non è un problema, per il tecnico della Roma. [...] La Roma ha già dimostrato di avere le armi per competere, almeno nel confronto di una notte. Lo ha dimostrato con l'Atalanta, che come organico e soldi spesi è tra le prime della Serie A, e lo ha fatto anche sul campo di Istanbul contro il Fenerbahce, approcciando alla Champions con disinvoltura dopo sette lunghi anni di astinenza. Il problema, semmai, è correre testa a testa nel tragitto lungo, qui forse la Roma è ancora mancante. [...] Quella di stasera, intanto, è la sfida tra le due squadre che hanno segnato più gol (13 i nerazzurri e 12 i giallorossi), effettuato il maggior numero di tiri in porta (32 i milanesi e 31 i giallorossi) e toccato più palloni in area avversaria (183 la Roma e 177 l'Inter) in questa Serie A. Di diverso, o meglio a vantaggio della Roma, i dati della difesa: è una delle tre formazioni ad aver subito meno reti in questo avvio di stagione nei 5 maggiori campionati europei (solo una rete concessa, al pari di Arsenal e Friburgo). Dopo tante delusioni contro l'Inter, compresa anche la stagione (cinque partite in tutto, in realtà) nella quale l'ha guidata, Gasp può tagliare il traguardo della trecentesima vittoria in Serie A. E non sarà facile, visti anche i precedenti: l'Inter è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 18 sfide contro la Roma in Serie A (10 vittorie e 6 pareggi); più nel dettaglio, ci ricorda Opta, i nerazzurri hanno vinto nove delle 11 gare più recenti contro i giallorossi in campionato, segnando 24 reti. [...]
(Il Messaggero)

APPENA ARRIVATO

malen

La coppia scoppia

set 19, 8:18

[...] Arrivato a Roma, tra un rifiuto di Raspadori e uno Zirkzee in stile Godot, Donyell Malen scelse di indossare il 14 sulle spalle. Fermi tutti: un olandese con il 14 e allora viene spontaneo pensa...

Svilar

Svilar sfida Martinez: scudetto alle porte

set 19, 8:16

Mile vestirà di verde speranza, quella che accompagnerà la Roma prima della partita e, Gasp se lo augura, anche durante; Josep si confonderà nella notte, che si affaccia sulle sponde di un Olimpico tu...

Pisilli

La chance di Pisilli, favourito su Soulé. Hermoso acciaccato, pronto Balerdi

set 19, 8:13

Niente gerarchie, niente titolarissimi. Era stato chiaro qualche giorno fa Gian Piero Gasperini prima di Torino-Roma e non cambia idea neanche per il big match di questa sera contro l'Inter. [...] Il...

Gasperini

Roma-Inter dirà molto, ma non sarà decisiva. Per lo scudetto c'è tempo

set 19, 8:01

Gli scudetti non si vincono alla quinta giornata e questa è l'ovvietà per cui Roma-Inter, lo scontro al vertice, prime alla pari, non sarà decisiva di nulla. Resteranno 33 giornate, un'enormità. Comun...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini

GASPERINI: "L'Inter è nettamente la squadra più forte in Italia. Noi siamo cresciuti e vogliamo competere con loro. Koné, Ndicka e Wesley disponibili. Massa? Domani sarà perfetto" (VIDEO)

set 18, 13:11
WhatsApp Image 2026-09-18 at 19.30.00

VIDEO - Totti a ruota libera su Candela: "Voleva andare all'Inter, si mise dentro la mia macchina per evitare la contestazione e i tifosi me la sfondarono"

set 18, 19:16
mora

MORA: "Mourinho mi ha spiegato quanto sia speciale la Roma. Dybala? Mi ha accolto benissimo. Ogni volta che tocca palla può cambiare la partita"

set 18, 18:46
Mancini

Italia, i convocati per la Nations League: ci sono Ghilardi, Mancini e Cristante (FOTO)

set 18, 18:50
ryan friedkin

Roma-Inter: arrivato Ed Shipley. Atteso anche Ryan Friedkin

set 18, 11:02
images (61)

L'Inter vale il triplo. Ricavi e boom utili: allungo sulla Roma negli ultimi 10 anni

set 18, 9:03
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

Loading