Gasp cerca la 300a. «Ma l'Inter è più forte. Serve grande lucidità»

Partire da dietro, ma con un chiodo fisso in testa: sorpasso. Quanti significati può avere la partita di stasera, quanto può spostare un risultato o un altro? In caso di successo della Roma, aumenterebbero il morale, l'autostima, la voglia di poterci credere davvero, visto che al momento si pensa alla scudetto ma nemmeno troppo. «L'Inter è più forte, lo ha dimostrato in questi anni. Più forte non solo della Roma, ma di tutte», le parole di Gasperini testimoniano proprio questo. Ovvero: l'Inter è una montagna da scalare, ma la Roma si sta avvicinando. Stasera è un esame, il primo vero, subito tosto. [...] E nonostante Gasperini non abbia mai vinto contro l'Inter nelle ultime otto stagioni (solo cinque vittorie e nove pareggi su trentasei incontri); nonostante la Roma non batta i nerazzurri all'Olimpico da un decennio, da quando c'era Spalletti, anno 2016, 2-1 con gol di Dzeko, Banega e autorete di Icardi. Eppure, c'è quel filo di ottimismo che trascina l'ambiente (Olimpico sold out), che forse ci crede più di tutti. L'entusiasmo non è un problema, per il tecnico della Roma. [...] La Roma ha già dimostrato di avere le armi per competere, almeno nel confronto di una notte. Lo ha dimostrato con l'Atalanta, che come organico e soldi spesi è tra le prime della Serie A, e lo ha fatto anche sul campo di Istanbul contro il Fenerbahce, approcciando alla Champions con disinvoltura dopo sette lunghi anni di astinenza. Il problema, semmai, è correre testa a testa nel tragitto lungo, qui forse la Roma è ancora mancante. [...] Quella di stasera, intanto, è la sfida tra le due squadre che hanno segnato più gol (13 i nerazzurri e 12 i giallorossi), effettuato il maggior numero di tiri in porta (32 i milanesi e 31 i giallorossi) e toccato più palloni in area avversaria (183 la Roma e 177 l'Inter) in questa Serie A. Di diverso, o meglio a vantaggio della Roma, i dati della difesa: è una delle tre formazioni ad aver subito meno reti in questo avvio di stagione nei 5 maggiori campionati europei (solo una rete concessa, al pari di Arsenal e Friburgo). Dopo tante delusioni contro l'Inter, compresa anche la stagione (cinque partite in tutto, in realtà) nella quale l'ha guidata, Gasp può tagliare il traguardo della trecentesima vittoria in Serie A. E non sarà facile, visti anche i precedenti: l'Inter è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 18 sfide contro la Roma in Serie A (10 vittorie e 6 pareggi); più nel dettaglio, ci ricorda Opta, i nerazzurri hanno vinto nove delle 11 gare più recenti contro i giallorossi in campionato, segnando 24 reti. [...]

(Il Messaggero)