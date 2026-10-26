News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Garra argentina

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
soule
Aggiungi come fonte preferita su Google
LEGGO (F. BALZANI) - Un gol al Maradona, proprio a Napoli. E una prestazione, l’ennesima di questa stagione, decisamente convincente. Sulla rimonta della Roma sulla squadra di Allegri c’è un marchio argentino ben riconoscibile. E non parliamo solo della doppietta del sorprendente Leonardo Balerdi (12° marcatore stagionale). Perché sabato scorso a brillare forte è stato soprattutto la stella di Mati Soulé, già tra i migliori in campo contro Real Madrid e Genoa. Un’ascesa evidente quella dell’ex juventino, uno step superato dopo un’estate complicata in cui sembrava a un passo dalla cessione. Alla fine Soulé è rimasto e ora Gasp se lo gode. La rete di Napoli - che ha avviato la rimonta della Roma - è tra le più belle realizzate da quando è nella Capitale. E la prestazione è stata da assoluto top player: 4 passaggi chiave, 88% di passaggi riusciti, otto duelli vinti, quattro dribbling riusciti e lo stesso numero di palloni recuperati. Prezioso sia avanti che dietro tanto da non far rimpiangere Dybala. «È stato straordinario, davvero», ha esclamato Gasperini a fine partita.
Un mese d’oro quello di Soulé dopo la convocazione e l’esordio assoluto con la maglia dell’Argentina. Un Tango che condivide appunto con Balerdi, ma anche con Molina e Castro importanti per strappare il pari folle di Napoli. Domani contro il Cagliari sarà ancora Soulé ad affiancare Malen mentre Dybala partirà dalla panchina dopo l’allenamento in gruppo di ieri.
Buone notizie anche da Svilar che dovrebbe recuperare prima della sosta ed essere in campo almeno contro il Sassuolo quando si rivedrà anche Koné. A far arrabbiare la Roma, però, ci si è messo Allegri. «Lo scorso anno hanno messo la Champions in tasca alla Roma, ma sono sempre loro» ha urlato il tecnico di fronte a diversi giornalisti e tesserati della Roma. Il riferimento è alla rimonta subita dal suo Milan nel finale di stagione su cui però dovrebbe fare mea culpa proprio l’attuale allenatore del Napoli. L’antipatica frase di Allegri ha indispettito la società giallorossa che ora si aspetta un’indagine da parte della Procura Federale mentre oggi arriverà la risposta di Gasperini in conferenza stampa.

Leggi anche

Gasp all'ArgentinaGasp all'Argentina
Allegri-Roma, è scontroAllegri-Roma, è scontro
Dybala verso la convocazione. Svilar può tornare primaDybala verso la convocazione. Svilar può tornare prima
real madridSvilarSoulébalerdi

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

fabio pisacane 1

Roma-Cagliari, i convocati di Pisacane: out Winks, prima chiamata per Trepy

Il Cagliari si avvicina alla sfida dello stadio Olimpico contro la Roma, in programma domani alle ore 20:45. Per il match nella Capitale, il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ha diramato la lista dei co...

lulli rinnovo

Instagram, Lulli festeggia il rinnovo con la Roma: "Felice ed emozionato. Indossare questa maglia è un orgoglio" (FOTO)

Giornata di firme e di festeggiamenti in casa giallorossa. Dopo l'annuncio ufficiale diramato dal club, Emanuele Lulli ha voluto condividere tutta la propria gioia attraverso un post pubblicato sul pr...

IMG_7585

VIDEO - Balerdi e l'incontro fortunato con 'steart' prima del Napoli: consegnati due quadri a tema Simpson

Leonardo Balerdi è stato senza dubbio il protagonista assoluto nel pareggio per 3-3 contro il Napoli. L'argentino, subentrato nella ripresa a Hermoso, ha trovato i suoi primi gol in giallorosso, sigla...

NOTIZIE POPOLARI
Wesley

Wesley, l'accusa della moglie: "Mi ha tradita più volte. Tutto quello che faceva lo filmava"

gasperini conferenza como 1

GASPERINI: "Dybala può essere recuperato e andare in panchina. Allegri? Una constatazione infelice. Koné non ci sarà prima della sosta, Svilar può rientrare con il Manchester"

gasp allegri

I numeri flop che Allegri non ricorda

Dovbyk-Bologna-Lazio-per-calcio-1024x683

Bologna, rebus Dovbyk: addio già a gennaio? Palladino: «Serve dì più»

allegri

Giudice Sportivo: due giornate di squalifica ad Allegri. Atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente giallorosso

svilar 2

Dybala pronto per il Cagliari. Svilar migliora

VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Napoli-Roma 24.10.26

Serie A: Napoli-Roma 24.10.26

La Roma in partenza per Napoli 23.10.2026

La Roma in partenza per Napoli 23.10.2026

Loading