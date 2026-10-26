Garra argentina

LEGGO (F. BALZANI) - Un gol al Maradona, proprio a Napoli. E una prestazione, l’ennesima di questa stagione, decisamente convincente. Sulla rimonta della Roma sulla squadra di Allegri c’è un marchio argentino ben riconoscibile. E non parliamo solo della doppietta del sorprendente Leonardo Balerdi (12° marcatore stagionale). Perché sabato scorso a brillare forte è stato soprattutto la stella di Mati Soulé , già tra i migliori in campo contro Real Madrid e Genoa. Un’ascesa evidente quella dell’ex juventino, uno step superato dopo un’estate complicata in cui sembrava a un passo dalla cessione. Alla fine Soulé è rimasto e ora Gasp se lo gode. La rete di Napoli - che ha avviato la rimonta della Roma - è tra le più belle realizzate da quando è nella Capitale. E la prestazione è stata da assoluto top player: 4 passaggi chiave, 88% di passaggi riusciti, otto duelli vinti, quattro dribbling riusciti e lo stesso numero di palloni recuperati. Prezioso sia avanti che dietro tanto da non far rimpiangere Dybala. «È stato straordinario, davvero», ha esclamato Gasperini a fine partita.

Un mese d’oro quello di Soulé dopo la convocazione e l’esordio assoluto con la maglia dell’Argentina. Un Tango che condivide appunto con Balerdi, ma anche con Molina e Castro importanti per strappare il pari folle di Napoli. Domani contro il Cagliari sarà ancora Soulé ad affiancare Malen mentre Dybala partirà dalla panchina dopo l’allenamento in gruppo di ieri.