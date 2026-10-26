Gasp all'Argentina

in copertina va l’altra Argentina: quella di Matias Se la Roma non può contare sull’eleganza e i ricami della Joya,: quella di Matias Soulé , quella della trincea, della garra che non conosce la parola resa. E in un immaginario ring ad alzare i guantoni al cielo è stato stavolta Leonardo Balerdi , che come un pugile d’altri tempi si è rifiutato categoricamente di andare al tappeto contro il Napoli e, anzi, con due colpi ben assestati ha riportato l’incontro in parità allungando la serie utile dei giallorossi.

come il filo che lega ormai la Capitale con Buenos Aires: un legame fortissimo. E allora l’attaccante aggiunto Balerdi è da sabato sera la gioia dei tifosi della Roma. Il difensore aveva già convinto tutti per le prove difensive di queste prime giornate, ma a Napoli con coraggio e forma d’animo è andato a prendersi la gloria nell’area di rigore altrui. Si è alzato dalla panchina con gli occhi di chi doveva difendere una fortezza ed invece ha finito per espugnarla due volte diventando un centravanti in più, una furia che si è avventata su ogni pallone vagante nell’area partenopea. E i due gol segnati costituiscono il segno forte, preciso, di una mentalità di squadra. [...] Attorno a lui si è stretta proprio quell’Argentina che non si arrende mai – così raccontata nei giorni scorsi dallo stesso ct Lionel Scaloni –, quella di Soulé, appunto, ma anche di Nahuel Molina e di Santiago Castro , che al pari del difensore centrale possiedono un’anima d’acciaio,. E allora l’attaccante aggiunto Balerdi è da sabato sera la gioia dei tifosi della Roma. Il difensore aveva già convinto tutti per le prove difensive di queste prime giornate, ma a Napoli con coraggio e forma d’animo è andato a prendersi la gloria nell’area di rigore altrui. Si è alzato dalla panchina con gli occhi di chi doveva difendere una fortezza ed invece ha finito per espugnarla due volte diventando un centravanti in più, una furia che si è avventata su ogni pallone vagante nell’area partenopea. E i due gol segnati costituiscono il segno forte, preciso, di una mentalità di squadra. [...]

Il ds D’Amico e il tecnico Gian Piero Gasperini lo seguivano da tempo e, appena ceduto Jan Ziolkowski, lo hanno subito indicato alla società. C’era pure il problema della differenza d’ingaggio (1, il polacco percepiva 1,2, Balerdi 2,6), ma l’argentino si è ridotto lo stipendio sensibilmente (circa 1,6, però con bonus che lo fanno risalire) pur di venire alla Roma, rifiutando anche il Boca Juniors. Su social e radio tutti hanno espresso ammirazione per l’ex Olympique Marsiglia arrivato a Roma a fine agosto.. C’era pure il problema della differenza d’ingaggio (1, il polacco percepiva 1,2, Balerdi 2,6),(circa 1,6, però con bonus che lo fanno risalire) pur di venire alla Roma, rifiutando anche il Boca Juniors.

Con Balerdi la Roma “dell’altro mondo” ha trovato proprio in Soulé un altro uomo in grado di spostare l’inerzia. Contro Real, Genoa e Napoli Mati è stato tra i migliori in campo. Ma già dalle prime giornate (vedi i gol a Lecce e Atalanta) l’argentino ha dimostrato di aver superato l’ultimo step, tanto da esordire in nazionale. Perché il trequartista non è più ormai il giocatore discontinuo e a volte disordinato, ora è un’arma micidiale per Gasp dopo le tante voci di mercato in estate: la determinazione al tiro, come quello di sabato, lo dimostra appieno. [...]

Ecco perché in attesa della Joya l’altra Argentina è una garanzia per Gasp: la Roma e i suoi argentini si riconoscono nello stesso specchio. «Averne 5 in squadra è bellissimo – ha detto Molina al Maradona –, noi ci mettiamo il sangue, vogliamo sempre vincere anche se si parte dalla panchina». Mati sta giocando benissimo e in questo momento è diventato un’arma tattica soprattutto a destra, la sua zona congeniale, in coincidenza con l’assenza di Dybala . I Molina e i Castro, subentrati come Balerdi, hanno poi immesso fame e garra spingendo la Roma oltre i momenti più critici.: la Roma e i suoi argentini si riconoscono nello stesso specchio. «Averne 5 in squadra è bellissimo – ha detto Molina al Maradona –, noi ci mettiamo il sangue, vogliamo sempre vincere anche se si parte dalla panchina».

Musica per le orecchie di Gasp, che sulla sua “squadra” sudamericana punta ad occhi chiusi. Perché l’Argentina, a Trigoria, non è un uomo solo: è diventata un’anima collettiva.

(Gasport)