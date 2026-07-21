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Ecco Summerville, c'è l'accordo totale. Costa oltre 50 milioni

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 21 luglio 2026 alle 7:40
Summerville
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Ci siamo? Sì, dovremmo davvero esserci. Finalmente, tra l'altro, verrebbe quasi da dire, considerando anche tutti i contatti febbrili degli ultimi due giorni. L'attesa infatti è tutta per oggi. Per la fumata bianca e per il primo regalo stagionale per Gian Piero Gasperini. Anche ieri, infatti, le riunioni tra Roma e West Ham sono andate avanti fino a tarda notte, esattamente come quelle con gli agenti di Crysencio Summerville. Che, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà anche il primo acquisto giallorosso di questa seconda stagione gasperiniana. Il sì era atteso per ieri a tarda serata, con la Roma molto fiduciosa sull'esito finale della trattativa. Ed allora oggi a Trigoria è stata messa in frigo una bella bottiglia di champagne, pronta per essere stappata e festeggiare un po' tutti insieme. [...]
Anche ieri, dunque, Roma e West Ham hanno trattato per tutto il corso della giornata, cercando di trovare la quadra intorno al cartellino dell'ala olandese. Alla fine la Roma dovrebbe pagare 47 milioni di euro come parte fissa, a cui aggiungere poi altri 4-5 di eventuali bonus. Insomma, una cifra molto vicina a quei 45 milioni di sterline (al cambio pari a quasi 53 milioni di euro) che il West Ham voleva grazie al gentlemen agreement (anche se molti anche in Inghilterra parlano di clausola) messo in piedi con il giocatore, a cui era stato promesso che in caso di retrocessione in Championship (fattispecie poi realizzatasi alla fine della scorsa stagione) sarebbe stato libero di andare via altrove. A fronte, però, di un'offerta - appunto - di 53 milioni di euro. Il che porterebbe Summerville ad essere il giocatore più pagato della storia della Roma, anche molto di più dei 42 milioni spesi per Patrick Shick, dei 40 (più bonus) per Tammy Abraham o dei 38,5 di due estati fa per Artem Dovbyk (saliti fino a 41 con le commissioni). [...]
Ma perché la Roma ha deciso di spingersi così tanto avanti per acquisire il cartellino del giocatore? Perché la voglia era quella di regalare finalmente un colpo a Gasp, ma anche di evitare un altro giro a vuoto come successo con Mason Greenwood. Eil rischio c'era (e per alcuni versi c'è ancora), considerando che Summerville piace tanto anche all'Aston Villa, che in cassaforte ha i famosi 117 milioni di sterline (quasi 138 milioni di euro) della cessione di Rogers al Chelsea. Summerville, tra l'altro, ha sperato fino in fondo in una chiamata dalla Premier, che però finora non è arrivata. E ha detto sì al contratto da 4,2 milioni più bonus della Roma.
Ad essere contento sarà soprattutto Gasperini, che finalmente avrà il famoso trequartista sinistro di piede destro. Un giocatore che il tecnico giallorosso insegue dalla scorsa estate, quando ci fu la lunga telenovela legata a Sancho. Poi in giallorosso sono invece arrivati prima Bailey e poi Zaragoza. Anche qui, chiaramente, la speranza è che Summerville vada molto meglio dei suoi predecessori...
(gasport)

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