Ecco Galantic. Avrà pieni poteri

Habemus Ceo, la nuo va figura di riferimento della Roma, incaricato di costruire la macchina che dovrà sfrecciare prima o poi verso lo scudetto. John Galantic non s'affaccerà dal balcone di Trigoria per benedire la folla, però al centro sportivo sarà una presenza fissa e avrà poteri enormi, quasi da "Pontefice massimo" nell'accezione latina del termine. Rappresenterà Friedkin alle più alte sfere - istituzionali e sportive soprattutto - senza l'esigenza di continui passaggi tra con Houston soprattutto nei periodi di lontananza dei proprietari.

La proprietà, abituata a concedere deleghe e poi a chiederne conto, non ha esitato un attimo quando ha capito di poter arrivare a un dirigente che «conosce a fondo lo sport e il mondo imprenditoriale», oltretutto «romanista da sempre». La passione gliel'ha trasmessa suo padre, fino in Massachussetts. E a Boston e dintorni che ha conosciuto Pallotta: con l'ex presidente ha fatto parte già del Cda della Roma ed è un fatto quantomeno curioso che sia stato scelto dai Friedkin a dispetto di questo passato. Evidentemente, la stima è andata oltre. [...]

Galantic, 65 anni, e americano ma ha anche la cittadinanza svizzera e parla fluentemente italiano. Si è laureato alla Tufs University e ha conseguito un master in business administration ad Har-vard, accumulando nel tempo una vasta esperienza internazionale. In Chanel è stato ad esempio 16 anni, alternandosi nel ruolo di presidente e di chief operating officer e incrementando addirittura di sette volte le vendite. Poi ha portato risultati anche alla multinazionale biofarmaceutica GlaxoSmithKline ed è stato presidente di Coty Americas, una delle più grandi aziende di profumeria del mondo. È ancora nel board di Ferrari sotto la direzione di Elkann, oltre che in quello di Bacardi, ed è partner del fondo Advent International. La sua priorità, d'ora in avanti, sarà però soprattutto la Roma: per sposare la causa dell'amico Dan, a maggio ha lasciato lo stesso ruolo da Ceo nel gruppo Tod's della famiglia Della Valle.

(Corsport)