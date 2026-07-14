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Dybala rinnova: «Sono onorato. Adesso aspetto la Champions»

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 14 luglio 2026 alle 7:35
dybala
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Come previsto, la fumata bianca è arrivata proprio ieri, prima del primo allenamento. Paulo Dybala adesso è ufficialmente ancora un giocatore della Roma e quella che è iniziata qualche ora fa è la sua quinta stagione in giallorosso. «Questa storia continua come volevamo tutti: la società, io e anche i tifosi - ha detto l'attaccante argentino - Sono contento di restare qui per un'altra stagione, di vivere ancora in questa città e in questo paese. Poter continuare a difendere la maglia della Roma per me è un privilegio». Parole dolci, che hanno reso felici tanti tifosi romanisti.
Del resto per la firma del rinnovo mancavano solo alcuni dettagli, che il ds Tony D'Amico e Carlos Novel, l'agente della Joya, hanno limato ieri mattina, proprio in extremis. Del resto lo stesso Novel è sbarcato a Trigoria prestissimo, intorno alle ore 9, proprio per mettere a punto tutti gli ultimi aspetti. Alla fine Dybala ha rinnovato per un solo anno, senza opzione per il secondo, ad una cifra che si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro per la base fissa, più ulteriori bonus variabili che potranno portarlo a guadagnare fino a 4 milioni e forse anche oltre. [...]
«Sono felice di poter stare ancora con voi, di rivedervi all'Olimpico e in tutte le città nelle quali giocheremo in trasferta. E soprattutto non vedo l'ora di ascoltare quella bellissima musica che aspettavamo da tempo. Sono certo che saremo molto orgogliosi di quello che riusciremo a fare nelle notti europee». E con Dybala ancora a disposizione di Gasperini, le chance di fare bella figura in Champions League sono sicuramente maggiori di prima...
(Gasport)

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