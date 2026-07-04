Dybala primo tassello: accordo raggiunto

IL ROMANISTA (G. FASAN) - Raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala (...) l’attaccante argentino si è legato alla Roma ancora per un anno. Primo sospiro di sollievo per Gian Piero Gasperini, arrivato dopo un lavoro accurato negli ultimi giorni del ds D’Amico. (...) Circa 2 milioni di base fissa più ricchi “gettoni partita”.

(...) Dybala, Pellegrini e Celik i più urgenti, ovviamente, essendo da quattro giorni formalmente “fuori” dalla Roma, avendo esaurito al 30 giugno i loro contratti. (...) Il club, come detto, ha cercato in ogni modo di limitare l'impatto economico. (...) Il regolamento imponeva però delle risposte immediate: il raduno a Trigoria è alle porte. Il club giallorosso vorrebbe ripartire da loro, ma la via è complessa. (...) Il club, com’è noto, ha dato priorità alle cessioni che poi non si sono (ancora) verificate, ma ora si è aperta una nuova fase e bisogna andare più veloci visto che tra una settimana esatta i tre senza contratto dovrebbero rispondere alla chiamata di Gasperini per il raduno.

Per gli altri due nodi da sciogliere, Celik è più vicino di Pellegrini: il prolungamento del turco, complice il vantaggio del decreto crescita, è cosa praticamente fatta. (...) C’è ancora impasse invece con Lorenzo Pellegrini. Dopo i due recenti incontri c’è qualche differente visione con cui evidentemente fare i conti: il numero 7 vuole rimanere nella Capitale, bisogna capire se si può trovare l’intesa su compensi e durata, altrimenti potrebbe concretizzarsi qualche interessamento di squadre straniere. (...) A proposito, ha salutato di recente El Shaarawy e per lui l’Al Shabab sembra disposto a mettere sul piatto un ingaggio faraonico (non è una battuta) di oltre 10 milioni a stagione.