Dybala, festa rinnovo: «Lo volevamo tutti»

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Ancora un anno di Joya, il quinto in maglia giallorossa. La Roma ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Dybala, che si è legato al club capitolino fino al 30 giugno 2027. L'ingaggio che percepirà l'attaccante argentino sarà inferiore a tre milioni come parte fissa, a cui vanno aggiunti i bonus. Nel contratto, inoltre, non è prevista alcuna opzione per il prolungamento per un'ulteriore stagione. Soddisfatto, dunque, uno dei primi desideri di Gasperini, che aveva richiesto a gran voce la conferma della Joya. Che ha sempre avuto come priorità la permanenza nella Capitale. «Questa storia continua come volevamo tutti: la società, io e i tifosi - ha ammesso Dybala ai canali ufficiali del club giallorosso - Sono contento di restare qui per un'altra stagione, di vivere ancora in questa città e in questo Paese. Continuare a difendere la maglia della Roma per me è un privilegio».

Ieri mattina, il numero ventuno giallorosso si è recato a Trigoria ed ha effettuato le visite mediche, mentre nel pomeriggio, dopo l'annuncio ufficiale del rinnovo, ha svolto la prima seduta di allenamento agli ordini di Gasperini. Nonostante il richiamo dell'Argentina, Dybala ha scelto ancora i colori giallorossi. «Roma e la Roma significano tante cose: responsabilità, onore e bellezza. Ci sono anche molti aspetti personali che oggi mi portano a essere ancora qui e a difendere questi colori. Per me è un grandissimo onore» ha sottolineato la Joya. Sabato scorso, appena rientrato in Italia dalle vacanze, non ha mandato nessun messaggio ai tifosi. Ha voluto aspettare il momento più opportuno, il giorno dell'ufficialità: «Sono felice di poter stare ancora con voi, di rivedervi all'Olimpico e in tutte le città nelle quali giocheremo in trasferta. E soprattutto non vedo l'ora di ascoltare quella bellissima musica che aspettavamo da tempo. Sono certo che saremo molto orgogliosi di quello che riusciremo a fare nelle notti europee».

Sarà confermato anche Celik, nonostante il tentativo di inserimento dell'ultimo secondo della Fiorentina. Il turco, però, è rimasto fedele all'accordo con la Roma e sabato tornerà a disposizione di Gasperini. Serve ancora un po' di tempo, invece, per la fumata bianca per il rinnovo di Pellegrini, ma la fiducia resta comunque alta. Verso il prolungamento fino di un anno anche Gollini.