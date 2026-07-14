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Dybala c'è ma Gasp ha fretta

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 14 luglio 2026 alle 7:42
dybala e gasp
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Pronti, via la Roma è ripartita.Tanto entusiasmo a Trigoria, nessun volto nuovo ma (almeno) un Dybala in più. Sì, perché il primo agognato rinnovo (annuale) è stato uffi-cializzato: «Per me è un onore, questa storia continua come volevamo tutti», ha sospirato Paulo. Che deve questo prolungamento soprattutto a Gasperini che ora attende anche quelli di Celik (già fatto e in attesa di ufficialità) e Pellegrini la cui assen-za, dopo una decina d'anni e 350 presenze in giallorosso, ieri non è passata di certo inosservata. Come non possono essere trascurate le parole del tecnico a Radio Rai. Una sorta di appello, di avviso ai naviganti, volto ad accelerare un mercato che per adesso è fermo al palo: «Finora siamo stati ai blocchi di partenza, ci siamo un po' goduti l'estate anche per via del Mondiale... Da adesso in poi ci saranno accelerazioni importanti su tutto. Il mercato è fatto di decisioni e di risposte immediate. La presenza dei Friedkin sarà determinante. Ci auguriamo tutti di rinforzarci e di dare risposte all'entusiasmo di una città che ha già fatto tantissimi abbonamenti». [...]
Ora quello che conta per Gian Piero è il mercato. Inutile girarci intorno: ogni tecnico vorrebbe gli acquisti il prima possibile. Figuriamoci uno come Gasp che già oggi ha in programma una doppia seduta alle ore 8 e alle 18. «Pochi ma buoni», è la via da seguire. Svanito il sogno Greenwood, l'attenzione si è spostata sul trio Moreira-Garnacho-Tresoldi. Un esterno, un'ala e una seconda punta da adattare nel tridente a seconda delle esigenze tattiche. Il tecnico di Grugliasco morde il freno, si aspetta già in questa settimana un'accelerazione. Lo Strasburgo continua a chiedere per il belga almeno 40 milioni: D'Amico sta provando ad abbassare la richiesta inserendo una percentuale (del 10%) sulla futura rivendita.
Per Garnacho qualcosa si è mosso invece nelle ultime ore. Il tecnico del Chelsea, Xabi Alonso, lo ha scaricato pubblicamente, aprendo ufficialmente l'asta: «Piace a tanti, non parteciperà alla nostra pre-season». D'Amico è pronto a muoversi, cambiando leggermente la prima offerta rimandata al mittente dai Blues. Ora a Trigoria propongono un prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto a 35 che diventa obbligo a determinate condizioni legate alle presenze del ragazzo e agli obiettivi raggiunti dal club in stagione. La palla passa agli inglesi che preterirebbero cederlo a titolo definitivo. Capitolo Tresoldi: c'è l'ok del ragazzo ma il Bruges è una bottega cara e la Roma non è l'unica società interessata.
Torna di moda anche Summerville dopo che alcune trattative per il West Ham non sono andate in porto. Di certo serve un'accelerazione. Chissà se l'arrivo di Ryan non possa regalare la scossa che Gasp si aspetta. A partire da Garnacho.
(Il Messaggero)

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