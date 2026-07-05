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Duello con l'Atletico per Greenwood. Il Genoa su Dovbyk

La penna degli Altri
di MV
domenica, 05 luglio 2026 alle 8:10
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Si accende il duello per Mason Greenwood. Non c'è solo la Roma sull'inglese del Marsiglia, ma anche l'Atletico Madrid. Dalla Spagna fanno sul serio e Gian Piero Gasperini l'ha intuito. Per questo il tecnico giallorosso è in pressing sul club e il direttore sportivo Tony D'Amico: l'allenatore si aspetta un'offerta concreta nei prossimi giorni. Gasperini, in sostanza, non vuole un'altra delusione: il ricordo del caso Jadon Sancho è ancora vivissimo nella sua memoria, anche a distanza di un anno. I primi giorni della prossima settimana saranno quindi decisivi per lo sprint finale. [...] Nelle scorse settimane l'allenatore è stato rassicurato dai vertici del club: la società garantirà un sostegno economico importante, investendo fino a 100 milioni di euro per gli acquisti. [...] L'interesse di Simeone, tecnico del club spagnolo, è molto forte. Il fattore tempo sarà decisivo: l'Atletico, prima di acquistare, deve vendere almeno un attaccante (su Alexander Sorloth hanno messo gli occhi diversi club inglesi, pure l'Everton dei Friedkin). Sulle cessioni è impegnata anche la Roma: Artem Dovbyk piace molto al Genoa di Daniele De Rossi, che lo ha già allenato - e voluto - ai tempi della sua esperienza a Roma. [...] In ogni caso, l'allenatore ha chiesto uno sprint decisivo per l'attacco proprio in questi giorni, incassando rassicurazioni dal ds D'Amico, pronto a formalizzare l'offerta verso la Francia: la partita per Greenwood può chiudersi a meno di 50 milioni di euro, limite che all'inizio sembrava invalicabile. Di che cifre parliamo? L'idea della Roma è mettere sul piatto tra i 40 e i 45 milioni totali, bonus compresi. [...] Il dialogo tra i due club è avanzato, complice le trattative precedenti (Robinio Vaz) e i buoni rapporti tra le due proprietà americane, Friedkin da una parte e McCourt dall'altra. Pochi dubbi, invece, nella testa del giocatore: Greenwood, sollecitato dalle telefonate di Gasperini, ha manifestato da tempo la voglia di trasferirsi a Trigoria. L'inglese classe 2001 è convinto anche dall'ingaggio proposto dal club: la Roma gli offre intorno ai 5 milioni di euro più bonus. Quanto basta per strappare il sì decisivo. [...]
(la Repubblica)

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