Duello con l'Atletico per Greenwood. Il Genoa su Dovbyk

Si accende il duello per Mason Greenwood. Non c'è solo la Roma sull'inglese del Marsiglia, ma anche l'Atletico Madrid. Dalla Spagna fanno sul serio e Gian Piero Gasperini l'ha intuito. Per questo il tecnico giallorosso è in pressing sul club e il direttore sportivo Tony D'Amico: l'allenatore si aspetta un'offerta concreta nei prossimi giorni. Gasperini, in sostanza, non vuole un'altra delusione: il ricordo del caso Jadon Sancho è ancora vivissimo nella sua memoria, anche a distanza di un anno. I primi giorni della prossima settimana saranno quindi decisivi per lo sprint finale. [...] Nelle scorse settimane l'allenatore è stato rassicurato dai vertici del club: la società garantirà un sostegno economico importante, investendo fino a 100 milioni di euro per gli acquisti. [...] L'interesse di Simeone, tecnico del club spagnolo, è molto forte. Il fattore tempo sarà decisivo: l'Atletico, prima di acquistare, deve vendere almeno un attaccante (su Alexander Sorloth hanno messo gli occhi diversi club inglesi, pure l'Everton dei Friedkin). Sulle cessioni è impegnata anche la Roma: Artem Dovbyk piace molto al Genoa di Daniele De Rossi, che lo ha già allenato - e voluto - ai tempi della sua esperienza a Roma. [...] In ogni caso, l'allenatore ha chiesto uno sprint decisivo per l'attacco proprio in questi giorni, incassando rassicurazioni dal ds D'Amico, pronto a formalizzare l'offerta verso la Francia: la partita per Greenwood può chiudersi a meno di 50 milioni di euro, limite che all'inizio sembrava invalicabile. Di che cifre parliamo? L'idea della Roma è mettere sul piatto tra i 40 e i 45 milioni totali, bonus compresi. [...] Il dialogo tra i due club è avanzato, complice le trattative precedenti (Robinio Vaz) e i buoni rapporti tra le due proprietà americane, Friedkin da una parte e McCourt dall'altra. Pochi dubbi, invece, nella testa del giocatore: Greenwood, sollecitato dalle telefonate di Gasperini, ha manifestato da tempo la voglia di trasferirsi a Trigoria. L'inglese classe 2001 è convinto anche dall'ingaggio proposto dal club: la Roma gli offre intorno ai 5 milioni di euro più bonus. Quanto basta per strappare il sì decisivo. [...]

(la Repubblica)