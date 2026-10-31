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Domani allenamento sul campo dell'Udinese, poi volo per Manchester

La penna degli Altri
di FedericoL
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Prima avversari, poi ospiti. Che il rapporto tra le tifoserie di Roma e Udinese sia ottimo non è una novità visto il gemellaggio ma, evidentemente, anche tra le società c'è un buon feeling. Lo dimostra il fatto che domani, poche ore dopo la sfida in programma alle 18 al Bluenergy Stadium, Malen e compagni si alleneranno proprio all'interno del centro sportivo. (...)La Roma, infatti, non farà ritorno a Trigoria e partirà poi, nel tardo pomeriggio di domani, direttamente da Trieste per Manchester, dove martedì sera affronterà lo United a Old Trafford nella quarta giornata di Champions League.
(corsera)
ManchesterUdinese-Roma

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