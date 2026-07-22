Doccia gelata Roma: sfuma Summerville. Va all'Al Hilal per 70 milioni

LEGGO (F. BALZANI) - Clamoroso, ancora una volta i soldi arabi hanno avuto la meglio. E la Roma vede sfuggire sul fotofinish un altro obiettivo di mercato quando ormai tutto sembrava definito.

Poco prima di avere il via libera dal West Ham per Summerville (con tanto di volo prenotato a Ciampino alle 21,40) ha fatto irruzione l'Al-Hilal di Benzema. Gli arabi hanno messo sul piatto quasi 15 milioni a stagione, undici in più di quanto offriva la Roma al giocatore mentre la proposta per il cartellino è stata di poco più di 70 milioni. Così la proprietà inglese ha preso tempo alimentando i dubbi di D'Amico che attendeva solo l'ultima telefonata per far imbarcare Summerville verso la capitale con tanto di aereo che già si trovava a Rotterdam dalla mattina. Il West Ham ha lasciato piena scelta al 24enne che si è preso un paio di ore di tempo per valutare la destinazione, poi ha sciolto le riserve lasciando di stucco una tifoseria che si apprestava a festeggiare i 99 anni del club in centro e che è esplosa di rabbia su social e radio. Summerville ha scelto i soldi e non la Champions, ma questa non è una novità nel calcio professionistico. Il più arrabbiato è ovviamente Gasperini che già aveva visto sfumare Greenwood e ora si ritrova al 22 luglio senza un acquisto. Al di là di responsabilità o sfortuna, resta un dato: la Roma non riesce a chiudere un'operazione. Anche perché nel frattempo sta sfumando Garnacho, l'argentino dopo aver aspettato invano la Roma è ormai a un passo dall'Aston Villa. E ora? La cifra investita per Summerville era di 50 milioni, gli stessi soldi che il Colonia chiede per El Mala. Altro obiettivo, ma che non convince quanto Summerville al contrario di Nusa del Lipsia. Per questo ci saranno oggi nuove riunioni in una Trigoria bollente.