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Difesa Inter, sfida Ndicka-Solet

La penna degli Altri
di Paolo Rosi
lunedì, 29 giugno 2026 alle 9:48
trigoria mancini ndicka
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L'Inter è in piena emergenza difensiva e ha la necessità di regalare un centrale a Chivu prima del ritiro estivo, visti gli imminenti addii a parametro zero di Acerbi, De Vrij (direzione Panathinaikos) e Darmian. Per correre ai ripari, i nerazzurri hanno riattivato i contatti per Evan Ndicka, centrale ivoriano della Roma che potrebbe essere sacrificato per far quadrare i conti del club giallorosso in ottica Fair Play Finanziario.
(...) Tuttavia, imbastire e chiudere un'operazione da almeno 30 milioni di euro in pochissime ore — entro la scadenza di bilancio del 30 giugno — appare un'impresa quasi proibitiva per l'Inter. Per questo motivo, la pista Ndicka resta complessa e i nerazzurri continuano a monitorare anche Oumar Solet dell'Udinese come alternativa principale.
(...) Oltre all'ivoriano, l'Inter tiene d'occhio anche l'altro pilastro della difesa giallorossa, Gianluca Mancini. La dirigenza milanese attende di capire se l'azzurro firmerà il rinnovo di contratto con la Roma, un accordo che comunque ad oggi rimane l'opzione più probabile per il futuro del centrale toscano.
(Il Giorno)

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