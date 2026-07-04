DDR-Dovbyk: ecco il contatto

Abbassarsi lo stipendio. Dimezzarlo, anzi. Andare in prestito con, al massimo, un obbligo di riscatto a condizioni molto alte. Artem Dovbyk al Genoa è un'idea vera e concreta di Daniele De Rossi che ha chiamato l'ucraino. Ma anche un'idea di difficilissima realizzazione. Perché Roma ha a bilancio l'attaccante ucraino per 23 milioni e perché lui ne guadagna poco meno di 4 a stagione. Cifre a cui il Genoa non può e non vuole arrivare. Per questo, in caso, l'affare si concretízzetà a fine estate. La Roma, infatti, cercherà di piazzare Dovbyk all'estero, magari in un club che, se non dovesse acquistarlo a titolo definitivo, potrebbe garantire un obbligo di riscatto a condizioni più semplici. Dove? In Spagna. Artem lì ha giocato le sue migliori partite e la famiglia, che in questi anni ha continuato a studiare lo spagnolo, si è trovata benissimo. (..) A De Rossi, invece, piacerebbe ritrovare quel giocatore per cui due anni fa si era speso in prima persona. Va detto che Dovbyk non era il primo nome della sua lista (Kean era il prescelto), ma quando si è trattato dì convincerlo, con l'Atletico Madrid che si era fatto sotto per strapparlo al Girona, Daniele si è speso tanto. Sinceramente convinto che insieme potessero fare grandi cose. Il ciclone Souloukou, con tutto quello che ne é conseguito, ha fatto si che le cose andassero diversamente. (...) Artem pensa che il gioco di De Rossi sia adatto alle sue caratteristiche e pensa che anche a livello umano il tecnico abbia gli argomenti giusti per fargli dimenticare le ultime due, complicate, stagioni. (...)

(corsport)