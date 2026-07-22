D'Amico prepara l'offerta per Tresoldi: prima però il ds deve cedere Dovbyk

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Prima i turchi, ora gli arabi. L'ora del sì, s'è trasformata in un altro sorpasso. Clamoroso, addirittura più di Greenwood, perché stavolta per Summerville era veramente tutto fatto. Anche le ultime...
Il giallo che riguarda Crysencio Summerville non si è ancora risolto. L'olandese, infatti, non ha ancora scelto se accettare la proposta dell'Al-Hilal e la Roma in cuor suo spera ancora. LIVE 7:30 -...
Alla fine un solo olandese è sbarcato a Roma ieri. Malen è atterrato a Fiumicino in mattinata insieme alla propria famiglia, zaino della nazionale in spalla, cappellino e una felpa che stona considera...
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