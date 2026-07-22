D'Amico prepara l'offerta per Tresoldi: prima però il ds deve cedere Dovbyk

Tanta concorrenza, senza club arabi all'orizzonte. Almeno per ora. Nicolo Tresoldi, però, la sua priorità l'ha data alla Roma di Gasperini e si attende nei prossimi giorni un segnale importante.

L'attaccante italo-tedesco ha già trovato l'intesa economica con la Roma e dato il pieno gradimento al progetto di Gasperini. Cosa manca? L'offerta al Club Bruges ovviamente. La questione Summerville ha assorbito ogni energia del ds D'Amico, ma nei prossimi giorni è prevista un'accelerata per Tresoldi che piace anche a Borussia Dortmund ed Atletico Madrid grazie all'ottima annata appena trascorsa in Belgio: 13 gol in 30 partite. L'obiettivo è chiudere l'operazione a 25 milioni, prima della cessione di Dovbyk. Tresoldi, infatti, andrebbe a prendere il posto dell'ucraino per il quale la Roma ora è disposta ad ascoltare anche offerte al ribasso, rischiando quindi una piccola minusvalenza. Sull'attaccante è forte l'interesse della Fiorentina, ma servirebbe una riduzione sullo stipendio da 3,5 milioni. Lavori in corso anche sulle fasce basse dove Savona e Belghali sono in pole per prendere il posto di Celik mentre in difesa si studia l'opportunità di arrivare a Disasi che si ritrova ai margini del Chelsea.

(gasport)