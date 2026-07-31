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Da oggi ritiro in Galles: c'è pure Koulierakis

La penna degli Altri
di MatteoM
venerdì, 31 luglio 2026 alle 7:22
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Stasera la Roma sbarcherà in Galles, dove andrà in scena la seconda parte del ritiro giallorosso.
Il quartier generale sarà ad Hensol, a circa venti chilometri da Cardiff, dove Gasperini guiderà gli allenamenti fino al 7 agosto al WRU National Centre of Excellence, il centro della nazionale gallese di rugby, prima di trasferirsi poi a Brighton. I giallorossi alloggeranno al Vale Resort, vicino allo splendido castello di Hensel. Gasperini come volti nuovi avrà ovviamente Castro, ma quasi sicuramente anche Konstantin Koulierakis, il difensore greco che D'Amico ha di fatto chiuso, con i 15 milioni da versare ai tedeschi del Wolfsburg. In Spagna, infine, il ds giallorosso continua a monitorare la pista che porta a Endrick, anche se c'è da convincere Mourinho a lasciarlo andar via in prestito. Più difficile, invece, arrivare ad Ezzalzouli, che ha chiesto alla Roma un maxi-ingaggio.
(gasport)

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