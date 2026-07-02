News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Con Shipley parte l'assalto a Greenwood

La penna degli Altri
di MV
giovedì, 02 luglio 2026 alle 7:04
greenwood
Aggiungi come fonte preferita su Google
Luglio, mese di sogni e accelerazioni sul mercato. Ieri sera a Trigoria e sbarcato Ed Shipley, il braccio destro dei Friedkin. Il compito è quello di preparare, insieme a Tony D'Amico, l'offerta al Marsiglia per Mason Greenwood: 40 milioni più bonus per portare l'inglese alla corte di Gasp entro l'inizio del ritiro estivo. [...] Greenwood ha già accettato un contratto quadriennale da cinque milioni a stagione e dato pieno gradimento alla destinazione. Si lavora, però, anche per un colpo a sinistra. L'obiettivo numero uno era Summerville, ma il Mondiale ha fatto schizzare la valutazione dell'olandese. Nei giorni scorsi è stato sondato Martial Godo dello Strasburgo, ma ci sarebbe anche un nome top secret sullo stesso modello di Greenwood. Per il ruolo di vice Malen, invece, occhi su Nicolò Tresoldi del Bruges a patto di trovare una destinazione per Dovbyk. Intanto, una mano può arrivare dalla Uefa che è intenzionata a concedere alla Roma (e a tutti i club sotto Financial Fair Play) una proroga al 31 luglio per registrare cessioni e plusvalenze. [...] Lo slittamento sarebbe concesso a causa del Mondiale che ha complicato i piani per le trattative. Ufficiale, infine, il passaggio in prestito con obbligo di riscatto di Romano al Cagliari per 6,5 milioni, bonus inclusi. 
(Gasport)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 17:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

dovbyk 2

Calciomercato Roma: Dovbyk piace al Genoa, ma non è una pista calda

lug 02, 8:08

Artem Dovbyk è in uscita dalla Roma e il suo nome piace in casa Genoa, dove ritroverebbe Daniele De Rossi. Secondo quanto riferito dal quotidiano, l'ucraino sarebbe un profilo gradito in casa Grifone,...

c4450582520e-eva6989

Addio Conti: «Emozione». Saluta anche De Rossi senior?

lug 02, 8:05

IL ROMANISTA (L. LATINI) - Dopo oltre mezzo secolo, Bruno Conti lascia la Roma: sono passati 53 anni dall’approdo in giallorosso di “Marazico”, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha lavorato...

Friedkin

Assist dell'Uefa. La partita di Dan

lug 02, 7:56

[...] Così, alla luce delle tante sollecitazioni arrivate dalle società, la "possibilità" di una proroga di un mese dei tempi per effettuare le plusvalenze è diventata concreta. Lo slittamento non va...

NOTIZIE POPOLARI
greenwood

Calciomercato Roma, dalla Turchia: ingaggio da 5 milioni per Greenwood. Il Marsiglia non ha accettato offerte, interesse da un club europeo e uno saudita

lug 01, 18:14
dan ryan friedkin in the box

R.I.P Roma

lug 01, 12:08
reynolds dallas

Calciomercato Roma, dalla Francia: accordo trovato per Reynolds al Rennes. Quanto incassa il club

lug 01, 17:26
koopmeiners

Calciomercato Roma, retroscena Svilar: la Juve ha messo sul piatto anche un possibile scambio con Koopmeiners

lug 01, 10:19
riccardo calafiori 1

Accordo tra Roma e Basilea sulla futura rivendita di Calafiori: si stanno definendo le modalità di pagamento

lug 01, 22:03
romano-trigoria-1

Calciomercato Roma, a rischio il passaggio di Romano al Cagliari. Il club capitolino non ha accettato un cambiamento nelle condizioni economiche

lug 01, 10:04
VAI AL CANALE
Foto
Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Ultima partita

Serie A

CalendarioRisultati

Regular Season

SquadraPtGVNPGFGS+/-
1
Genoa
00000000
2
Venezia
00000000
3
Como
00000000
4
Udinese
00000000
5
Parma
00000000
6
Cagliari
00000000
7
Torino
00000000
8
Monza
00000000
9
Sassuolo
00000000
10
Frosinone
00000000
11
Lecce
00000000
12
Roma
00000000
13
Inter
00000000
14
Atalanta
00000000
15
AC Milan
00000000
16
Juventus
00000000
17
Lazio
00000000
18
Napoli
00000000
19
Fiorentina
00000000
20
Bologna
00000000

Loading