Con Shipley parte l'assalto a Greenwood

Luglio, mese di sogni e accelerazioni sul mercato. Ieri sera a Trigoria e sbarcato Ed Shipley, il braccio destro dei Friedkin. Il compito è quello di preparare, insieme a Tony D'Amico, l'offerta al Marsiglia per Mason Greenwood: 40 milioni più bonus per portare l'inglese alla corte di Gasp entro l'inizio del ritiro estivo. [...] Greenwood ha già accettato un contratto quadriennale da cinque milioni a stagione e dato pieno gradimento alla destinazione. Si lavora, però, anche per un colpo a sinistra. L'obiettivo numero uno era Summerville, ma il Mondiale ha fatto schizzare la valutazione dell'olandese. Nei giorni scorsi è stato sondato Martial Godo dello Strasburgo, ma ci sarebbe anche un nome top secret sullo stesso modello di Greenwood. Per il ruolo di vice Malen, invece, occhi su Nicolò Tresoldi del Bruges a patto di trovare una destinazione per Dovbyk. Intanto, una mano può arrivare dalla Uefa che è intenzionata a concedere alla Roma (e a tutti i club sotto Financial Fair Play) una proroga al 31 luglio per registrare cessioni e plusvalenze. [...] Lo slittamento sarebbe concesso a causa del Mondiale che ha complicato i piani per le trattative. Ufficiale, infine, il passaggio in prestito con obbligo di riscatto di Romano al Cagliari per 6,5 milioni, bonus inclusi.

(Gasport)