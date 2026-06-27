Colpi a zero: Freuler sale, idea Kessié

La Roma è alla ricerca di un centrocampista muscolare e tatticamente intelligente per aggiungere esperienza internazionale in vista del ritorno in Champions League. Poiché la maggior parte del budget estivo sarà destinata al reparto offensivo, il club si sta muovendo su profili sostenibili, approdando sulle tracce di Remo Freuler. Lo svizzero, attualmente impegnato al Mondiale, si libererà a parametro zero dal Bologna il prossimo 30 giugno e ha già avuto contatti con Gasperini, desideroso di riabbracciare il suo ex pupillo ai tempi di Bergamo. L'ingaggio previsto, intorno ai 2 milioni netti più bonus, si sposa perfettamente con le linee guida societarie.

(...) Un'altra suggestione a costo zero per il cartellino porta a Franck Kessié, anch’egli vecchia conoscenza di Gasperini all'Atalanta. L'ivoriano, protagonista di un ottimo Mondiale, tornerebbe volentieri in Serie A ed è pronto a ridursi drasticamente il monumentale ingaggio da 14 milioni percepito all'Al-Ahli. La sua richiesta iniziale si aggira sui 4,5 milioni, ma la Roma vorrebbe spendere meno, preferendo cifre più vicine a quelle di Freuler. A favorire l'ex milanista, tuttavia, c'è la carta anagrafica: Kessié ha infatti 29 anni contro i 34 dello svizzero.

(...) L'innesto di un nuovo mediano di "usato sicuro" prescinde dal futuro di Manu Koné. Gasperini vuole a tutti i costi un elemento d'esperienza in più nel reparto, utile anche per avere maggiore libertà tattica nel poter alzare il raggio d'azione di elementi come Cristante, Pisilli o El Aynaoui a seconda delle partite.

(corsport)