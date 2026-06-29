Celik rientra e firma. Ndicka ok

Celik è il primo giocatore della Roma coinvolto nel Mondiale a rientrare e andare in vacanza: la Turchia di Montella, infatti, è stata eliminata immediatamente. (...) Adesso l'esterno aspetta di firmare il rinnovo con un ritocco dell'ingaggio verso l'alto (3 milioni) per mantenere la promessa fatta a Gasperini sul volo di ritorno da Verona "Resto e gioco con te la Champions". Martedì scendono in campo tutti gli altri per i sedicesimi di finale: in piena notte va in scena il derby giallorosso tra l'Olanda di Malen e il Marocco di El Aynaoul, poi spazio a Costa d'Avorio-Norvegia, con N'Dicka pronto a debuttare nel torneo marcando subito Haaland, mentre la giornata si chiude con Francia-Svezia e Koné in vetrina.

(corsport)