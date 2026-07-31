Carica Roma, Castro: “Gasperini il top. Voglio far gol nel derby”

LEGGO (F. BALZANI) - L'annuncio di Castro e lo sbarco di Koulierakis. Ma la Roma non si ferma di certo qui.

Ieri il club ha trovato l'accordo per il difensore greco che oggi effettuerà le visite mediche e arriva dal Wolfsburg per 15 milioni. Contemporaneamente Castro ha rilasciato la prima intervista: "Non vedevo l'ora di essere qui, Gasp è l'ideale per me. Sono un giocatore che deve migliorare tutto, devo fare più gol anche se per me viene prima la squadra". Poi l'avvertimento alla Lazio: "Le ho già segnato due gol, voglio continuare a farlo". Ma per D'Amico è già storia passata. Il ds, infatti, è proiettato sui colpi futuri e ha presentato un'offerta da 25 milioni al Feyenoord per Givairo Read individuato come candidato numero uno per sostituire Celik sulla fascia destra. Il terzino classe 2006 ha già detto sì, ora bisogna convincere il club olandese. L'alternava è Fresneda dello Sporting Lisbona. Prosegue anche il casting per la fascia sinistra dove si allontana Ezzalzouli e si riavvicina Nusa. La Roma ha avviato nuovi contatti col Lipsia ed è disposta ad alzare l'offerta, ma senza arrivare ai 60 milioni chiesti dal Lipsia. Tra le alternative: Bahoya dell'Eintracht e un mister X fin qui tenuto segreto. Pressing anche sul Torino per Cacciamani valutato 10 milioni dal club di Cairo. A destra, in caso di partenza di Soulé messo nel mirino dal Milan, occhi su Endrick e Mastantuono in uscita in prestito dal Real Madrid. Gasperini aspetta e intanto oggi volerà con tutta la squadra a Cardiff, in Galles, per la seconda parte del ritiro che durerà fino all'otto agosto.