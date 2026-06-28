Calciomercato Roma, intrecci di mercato tra Freuler, Castro, Kumbulla e Ghilardi

L’asse tra Roma e Bologna resta caldo in questi ultimi giorni di mercato. Secondo uno stralcio riportato da Il Resto del Carlino, i giallorossi, insieme ad alcuni club tedeschi, sarebbero in vantaggio per arrivare a Remo Freuler, a due giorni dalla scadenza del suo contratto. Non solo il centrocampista svizzero. La Roma di Gian Piero Gasperini avrebbe avuto contatti anche per Castro e Ferguson, altri due profili seguiti con attenzione in casa rossoblù. Nel dialogo tra i due club potrebbe rientrare anche Marash Kumbulla, di rientro dal prestito al Mallorca e considerato in uscita dal club giallorosso. Al Bologna, però, piace anche il giovane Ghilardi, profilo che potrebbe diventare interessante soprattutto in caso di partenza di Lucumí.

(Il Resto del Carlino)