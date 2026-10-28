Borriello: "Se Malen lo metti in una big europea fa panchina"

L'ex attaccante della Roma, Marco Borriello, ha rilasciato un'intervista, parlando degli attaccanti. Al giocatore è stata posta una domanda sulla Roma e su Malen.

Il top è Malen o Gasperini?

Malen ha qualità, Gasp lo esalta e poi la Malen ha qualità, Gasp lo esalta e poi la Serie A non è più quella di una volta. Ora c'è maggiore mediocrità rispetto ai miei tempi. Malen segna molto a Roma, ma se lo metti in una big spagnola i inglese fa panchina.

(Gasport)