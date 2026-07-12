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Boom abbonati: dopo 4 giorni già 20.000 rinnovi

La penna degli Altri
di AlessandroLM
domenica, 12 luglio 2026 alle 8:13
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La Roma è già a metà del lavoro. Dopo soli 4 giorni di campagna abbonamenti sono 20mila i rinnovi per la prossima stagione. Un incremento del 20% rispetto ai dati del 2025. Esattamente la metà della soglia prevista dal club. Il 27 luglio terminerà la fase dei rinnovi e inizierà quella dedicata agli oltre 27 mila tifosi nella lista d'attesa.
(gasport)

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