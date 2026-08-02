Bah, che sfortuna. Due anni dopo altro ko al ginocchio: si teme per il crociato

Che sfortuna per Bah. Il giovane centrocampista gambiano si è infortunato al 26’ del primo tempo del test di Cardiff riportando un trauma distorsivo del ginocchio destro: molto dolorante, è uscito in barella (nella foto) sotto lo sguardo preoccupato dei compagni. Il forte timore è che ci sia l’interessamento dei legamenti. Bah, classe 2007, ha già vissuto un guaio simile: due anni fa, durante il ritiro con De Rossi allenatore, fu poi operato a Saint Moritz proprio per la rottura del crociato (...)

(corsera)