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Bah, che sfortuna. Due anni dopo altro ko al ginocchio: si teme per il crociato

La penna degli Altri
di FedericoL
domenica, 02 agosto 2026 alle 8:33
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Che sfortuna per Bah. Il giovane centrocampista gambiano si è infortunato al 26’ del primo tempo del test di Cardiff riportando un trauma distorsivo del ginocchio destro: molto dolorante, è uscito in barella (nella foto) sotto lo sguardo preoccupato dei compagni. Il forte timore è che ci sia l’interessamento dei legamenti. Bah, classe 2007, ha già vissuto un guaio simile: due anni fa, durante il ritiro con De Rossi allenatore, fu poi operato a Saint Moritz proprio per la rottura del crociato (...)
(corsera)

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