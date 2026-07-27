Arriva Castro, la Roma chiude il primo acquisto: costa 35 milioni

Accordo totale per il centravanti del Bologna. Può giocare al posto di Malen e da seconda punta. Sarà il quarto giocatore più caro dei giallorossi e, anche, il primo acquisto della seconda era gasperiniana.

La Roma l'argentino Castro non lo pagherà neanche poco: esattamente 33 milioni di euro più 2 di bonus e un 10% sulla futura rivendita che dovrebbe far lievitare l'operazione fino a circa 40 milioni di euro. Castro diventerà dopo Schick, Abraham e Dovbyk il quarto giocatore più caro della storia (...)

E considerato che la squadra di Gasperini ha due giorni di riposo Castro conoscerà i suoi compagni solo mercoledì pomeriggio alla ripresa degli allenamenti poi il giorno dopo via nel ritiro gallese di Cardiff.

Nel frattempo c'è ancora tanto da fare in entrata e in uscita. Ieri è da registrare il forte interesse del Rayo Vallecano per Kumbulla. Mentre in difesa si spera di portare a casa Reyes per 5 milioni di euro. Occhi poi su Ivan Fresneda dello Sporting Lisbona e l'arrivo di Grimaldo tiene calda la pista che può portare a Ruggeri.

(Gasport)